FOTO. Lachen en plezier op teambuilding bij Standard Frank Dekeyser

06 juli 2018

18u03

Na een paar dagen intens trainen, was er vandaag - na de ochtendtraining - tijd voor ontspanning bij Standard in Nederland. De technische staf had voor een teambuilding gezorgd. Een parcours van hindernissen, boogschieten en met een tennisbal katapult schieten. Het ging er ontspannen aan toe bij de Rouches. De spelers hadden plezier, Preud'homme zag dat het goed was. Na de teambuilding mochten de spelers kijken naar de wedstrijden op het WK in Rusland.

