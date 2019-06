Football Talk. Verrassend: Leye terug naar Standard als assistent - Parket niet in beroep tegen vrijspraak W.-Beveren Redactie

10 juni 2019

22u27 8 Standard Een opmerkelijke verandering in de sportieve staf van Standard. Mbaye Leye keert terug naar Sclessin en zal samen met Eric Deflandre als assistent hoofdcoach Michel Preud’homme bijstaan. Emilio Ferrera zwaait de club uit, hij focust zich op de uitbouw van zijn opleidingscentrum.

Mbaye Leye (36) speelde van 2010 tot 2012 bij Standard. De voormalige Senegalese international scoorde 11 goals in 56 matchen. Dit seizoen was hij aan de slag bij Moeskroen, waar hij enkele weken geleden een punt zette achter zijn carrière. “Onze club heet Mbaye Leye opnieuw welkom aan de boorden van de Maas en wenst hem veel succes in deze nieuwe carrièrewending. De rest van de staf blijft onveranderd”, klinkt het op de website van de Luikenaren.

“Onze club wil ook Emilio Ferrera bedanken voor alles wat hij bijgebracht heeft en zal hem steunen in dit nieuwe project dat hem nauw aan het hart ligt”, klinkt het nog in het communiqué.

New challenge 🔴⚪️ @Standard_RSCL pic.twitter.com/23NsM571AT leye mbaye(@ MbayeLeye) link

Bondsparket gaat niet in beroep tegen vrijspraak Waasland-Beveren

Het parket van de KBVB zal geen verzoekschrift neerleggen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om een uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep in het tuchtdossier rond KV Mechelen/Waasland-Beveren aan te vechten.

Op 1 juni bevestigde de Geschillencommissie Hoger Beroep de strafvordering van bondsprocureur Kris Wagner tegen KV Mechelen en de Mechelse clubbestuurders. Maar voetbalclub Waasland-Beveren ging vrijuit, en zijn bestuurders werden ofwel vrijgesproken of kregen een mildere sanctie dan gevraagd door het Bondsparket. Ook voetballer Olivier Myny en spelersmakelaars Evert Maesschalck, Thomas Troch en Walter Mortelmans kwamen er vanaf met een lichtere straf dan in de vordering werd geëist.

Het Bondsparket had nog tot en met maandag de mogelijkheid om desgewenst beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), maar “heeft geen elementen aangetroffen in de beslissing van 1 juni die volgens het Bondsparket anders hadden moeten worden beoordeeld”. En dus vertrekt er vanuit het Bondsparket geen verzoekschrift tot arbitrage. Bondsprocureur Wagner zal zich wel moeten verantwoorden voor het BAS, want andere partijen tekenden intussen wel beroep aan. Dat geldt ook voor alle andere partijen die betrokken zijn bij het tuchtdossier. Eerstdaags wordt de procedure voor het BAS ingeleid.

Aidoo naar Africa Cup

Genk-speler Joseph Aidoo mag met Ghana naar de Africa Cup in Egypte (21 juni-19 juli). De 23-jarige verdediger, die in maart zijn debuut maakte voor de ‘Black Stars’ in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mauritanië, staat op de definitieve lijst van 23, die bondscoach Kwesi Appiah maandag bekendmaakte. Asamoah Gyan (Kayserispor) en de broers Andre (Fenerbache) en Jordan Ayew (Crystal Palace) zijn de sterspelers van het team.