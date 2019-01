Fai, kuitenbijter en stille kracht bij de Rouches: “Kwaliteit om voor de titel te spelen” Frank Dekeyser met Standard op stage in Marbella

Standard Rechtsachter of linksachter maakt hem niet zoveel uit. "Elke positie heeft zijn voordeel." Collins Fai verraste aangenaam in het seizoensbegin bij Standard. Kuitenbijter, stille kracht. "We hebben de kwaliteit om voor de titel te spelen."

De spelers van Standard lopen er ontspannen bij in Marbella. Dat is bij Collins Fai niet anders. “We hadden een pauze nodig”, lacht de Kameroener. “Met de dertig wedstrijden die we tot nu gespeeld hebben... We voelden het fysiek en mentaal. We konden even tot rust komen zonder aan voetbal te denken.”

Na het matige seizoensbegin zit Standard de laatste weken in de juiste flow. De resultaten hebben voor vertrouwen gezorgd in Luik. Fai grijnst. “We moesten ons aanpassen aan de werkwijze van de coach, aan de nieuwe speelstijl. Beetje bij beetje loopt het vlotter, we voelen mekaar beter aan. Het grootste verschil met vorig jaar? Tactisch, positioneel,... Opbouwend is het helemaal anders. Weet je: het was moeilijk in het begin. Ik weet nog dat de groep zei: ‘coach, we gaan het niet begrijpen’. Hij stelde ons echter gerust, zei dat het goed zou komen. En uiteindelijk had hij gelijk. Het vraagt veel concentratie op training én tijdens de wedstrijden. De tegenstanders passen zich aan, dan moeten wij een klik maken en de zaken anders aanpakken. Dat gebeurde niet de eerste weken. De fouten die we toen maakten, kwamen er omdat we niet alles even goed begrepen. Bovendien: we willen dominanter spelen, meer voetballen. Daar kruipt werk in, het moet allemaal preciezer zijn. (lacht) En toch: we hebben nog veel te leren. Zoiets heeft tijd nodig.”

Titel?

Fai pendelt dit seizoen tussen de links –en de rechtsachter. Polyvalente verdediger. “Elke positie heeft zijn voordeel.” Door zijn goede prestaties en de mindere van zijn concurrenten krijgt hij het volle vertrouwen van Preud’homme. “Maar ik voel me geen basisspeler. Ik moet er hard voor werken, ik probeer me altijd te bewijzen op training. De coach denkt dat ik nog progressie kan maken – vooral technisch en fysiek kan het nog beter. (lacht) En volgens hem loop ik niet altijd voldoende tijdens de wedstrijd.”

De Rouches zijn gefocust op het tweede deel van de competitie. “We zijn relaxed, al gaat dat niet ten koste van de intensiteit”, besluit Fai. “We kunnen ver geraken. Alleen weet je het nooit met Standard. Je kan ons niet omschrijven. Het zal vooral van óns afhangen hoe ver we effectief geraken. We hebben de kwaliteit om voor de titel te spelen, maar enkel dat is onvoldoende. Nederlagen zoals in Brugge (3-0, red.) moeten we daarom proberen te vermijden. We begonnen toen niet scherp genoeg, waren niet geconcentreerd - zowel op mentaal als fysiek vlak. Het zijn wedstrijden waaruit we lessen hebben getrokken voor de toekomst.”