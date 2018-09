Ex-assistenten breken een lans voor Preud’homme en zijn werkwijze: "Wees geduldig en laat Michel zijn werk doen" Frank Dekeyser

27 september 2018

23u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard De Standard-machine sputtert. Een slechte competitiestart en nu ook uitgeschakeld in de Beker van België door een amateurclub. De magie van Preud’homme lijkt niet aan te slaan bij de Rouches. Hoe komt dat? Ex-assistenten over de werkwijze van MPH. "Het is een leerproces."

"De resultaten vielen tegen en ik wilde de club de kans geven om te scheiden, gratis – misschien hadden ze wel spijt van hun ­keuze. Maar Ivan en Michel aanvaardden mijn ontslag niet, en eerlijk gezegd was ik daar enorm blij mee."

’t Is in zijn eerste maanden bij AA Gent in het seizoen 2008-2009 als Michel Preud’homme na een mindere start zijn ontslag aanbiedt bij Ivan De Witte en Michel Louwagie. "Want", zo herinnert toenmalig assistent Stan Van den Buijs zich, "toen liep het in het ­begin ook niet goed."

"Leerproces"

Een matige start is iets dat zich ­later herhaalde bij Club Brugge – ook daar stelde MPH na tegenvallende resultaten in de loop der ­jaren twee keer zijn ontslag voor – en nu dus bij Standard. De ­manier van werken van de coach is intens, misschien té intens voor sommigen. "Het probleem is vooral dat hij die jongens bij Standard mee moet krijgen", aldus Van den Buijs. "Dat vergt tijd. Je mag niet vergeten dat zij op een paar jaar tijd een aantal verschillende trainers gekend hebben. Er was geen houvast. Michel wil er een systeem inbrengen, zijn ­manier van werken. Je hebt ­spelers die dat rap oppikken en andere die daar problemen mee hebben – zij zijn misschien wat minder intelligent. Maar hij zal toch gedacht hebben dat het ­allemaal wat sneller zou gaan."

"Kijk: Michel werkt heel hard op het ­inslijpen van defensieve en offensieve regels. Ik zie dat een aantal spelers van Standard het op dit moment nog niet begrepen hebben. Bovendien kan ik me ­inbeelden dat Mpoku of Carcela – om er twee te noemen – daar een eigen mening over hebben. Zij hebben graag een vrije rol, ze willen hun eigen zin kunnen doen... (denkt na) Het is belangrijk dat zij de kar trekken en ­volledig mee zijn in het verhaal. Anders gaat de rest misschien ook twijfelen. ­Iedereen moet op dezelfde golflengte zitten."

Michel zal niet opgeven, hoor. Hij is hier niet aan begonnen om nu al te stoppen.

En de spelers... Zij die niet meewillen, vliegen eruit Stan Van den Buijs

"Het is slechts een kwestie van tijd voor hij de boel aan de praat krijgt", vult Alfred Schreuder aan. De Nederlander was de T2 van Preud’homme bij FC Twente in het seizoen 2010-2011 en houdt daar goede herinneringen aan over. "Nochtans was het wel een verandering binnen de club. We waren net kampioen geworden, er stond een mooi team. Maar ­Michel wilde op een andere ­manier voetballen. Verticaler, ­directer, sneller. Op zes weken heeft hij ons overtuigd van zijn manier van werken."

"En hij maakte zijn visie ook goed trainbaar. Hij kreeg de spelers snel mee, ze waren gek van hem. We werden als ploeg een pak minder voorspelbaar. Ik denk dat hij één van de beste trainers is waarmee ik heb samengewerkt – een absolute topcoach. Ach, ik snap wel dat ze het moeilijk hebben bij Standard. Het is nu eenmaal een leerproces. Maar op het einde van het seizoen zullen alle spelers individueel en als team sterker geworden zijn."

"Ze moeten rustig blijven, nadenken en realistisch zijn. Kijk niet naar de uitslagen en het klassement. Laat Michel zijn werk doen, hij heeft bij elke club bewezen dat het uiteindelijk wel goedkomt. Of hij niet te veeleisend is? Neen, dat hoort er nu eenmaal bij. ‘t Is wel Michel Preud’homme, hé. Van hem neem je dingen sneller aan."

Van den Buijs besluit. "Op het einde van de rit komt er altijd succes. Bij Standard moeten ze denken op lange termijn. Michel zal niet opgeven, hoor. Hij is hier niet aan begonnen om nu al te stoppen. En de spelers... Zij die niet meewillen, vliegen eruit."

Smolders (ex-AA Gent) : " Wachten op de klik"

Ex-profvoetballer Tim Smolders werkte destijds samen met Preud’homme bij AA Gent. "Ik kwam erbij tijdens de winterstop", zegt hij. "Samen met vijf of zes ­andere spelers. Ik weet nog dat we op de stage in Spanje heel erg op tactiek trainden – logisch met ­zoveel nieuwkomers. Preud’homme was veeleisend, zat er kort op. Fysiek was het heel erg zwaar, vergeleken met andere ­periodes in mijn carrière. Voor mij was het wel vrij duidelijk waar hij naartoe wilde werken. Bij hem komt er heel veel videomateriaal aan te pas. De spelers moeten dat in het hedendaagse voetbal toch al gewend zijn"

"Preud’homme houdt je een spiegel voor en daar moet je dingen uit leren. Zolang hij erin ­gelooft, geeft hij je aandacht en energie. Wil je niet mee, is het snel gedaan. Of ik begrijp dat het bij Standard momenteel niet lukt? Goh, het heeft vorig jaar met Sá Pinto ook een tijdje geduurd vooraleer het begon te werken. ’t Is wat zoeken. Maar ik vond altijd dat Preud’homme zijn visie goed overbracht op de spelersgroep. Volgens mij is het enkel wachten op die klik. Een overwinning, een goed resultaat."

Zijn eerste 10 matchen bij...

• Standard 2000-2001 (vanaf speeldag 19)

17 / 30

4 overwinningen,

1 nederlaag,

5 gelijke spelen

EINDSTAND: 3de met 60 op 102

• Standard 2006-2007 (vanaf speeldag 5)

22 / 30

7 overwinningen

2 nederlagen

1 gelijkspel

EINDSTAND: 3de met 64 op 102

• AA Gent 2008-2009

18 / 30

5 overwinningen

2 nederlagen

3 gelijke spelen

EINDSTAND: 4de met 59 op 102

• FC Twente 2010-2011

22 / 30

6 overwinningen

4 gelijke spelen

EINDSTAND: 2de met 71 op 102

• Al Shabab 2011-2012

26 / 30

8 overwinningen

2 gelijke spelen

EINDSTAND: 1ste met 64 op 78

• Club Brugge 2013-2014 (vanaf speeldag 9)

19 / 30

6 overwinningen

3 nederlagen

1 gelijkspel

EINDSTAND:

2de met 63 op 90 (reguliere competitie)

3de met 48 punten (na play-offs)