Een week na zijn forse kritiek op Belgische corona-aanpak zet Standard Orlando Sá aan de deur Redactie

07 mei 2020

12u38 0 Standard Standard houdt grote kuis. De Rouches hebben Orlando Sá (31) aan de deur gezet. Een aangekondigd afscheid, zeker nadat hij een week geleden nog uitpakte met forse kritiek over de coronastrijd in België. Standard ontbond “in onderling overleg" ook het contract van Luis Pedro Cavanda (29).

“Standard de Liège en Orlando Sá hebben in onderling overleg hun verbintenis verbroken. Onze club wenst de Portugese aanvaller succes toe in zijn verdere professionele carrière.” Meer woorden wil Standard er niet meer aan vuil maken. De Portugese spits maakte zich begin vorige week helemaal onmogelijk op Sclessin nadat hij forse kritiek had geleverd op de manier waarop België de coronacrisis aanpakt.

“De situatie in België is verschrikkelijk! Er vallen doden, vooral in de woonzorgcentra. Het gezondheidssysteem werkt slecht en er zijn weinig middelen, maar dat heeft ook te maken met de organisatie”, liet hij optekenen in een interview in de Portugese krant A Bola. “Ik heb twee dochters en wanneer ik met hen in België naar het ziekenhuis moet, verloopt dat telkens chaotisch. Ze hebben niet de faciliteiten die we in Portugal hebben. Naast het structurele probleem reageerden de autoriteiten ook te laat en er waren veel besmette mensen die van Italië naar België mochten afreizen, waardoor het virus verspreid kon worden. Men nam het allemaal niet serieus genoeg.”

Woorden waar Standard niet mee kon lachen. De Rouches tikten Sá, waarvan al langer geweten was dat hij mocht beschikken, meteen op de vingers. “Dit interview werd afgenomen zonder het akkoord van de club, die zelfs niet werd ingelicht door het Portugese medium of de speler”, klonk het. “Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen zijn plaats kent. Bovendien keerde Sá terug naar Portugal zonder de club hiervan op de hoogte te stellen, wat hij nochtans had moeten doen.”

Ruim een week later is het liedje van Orlando Sá bij Standard helemaal uitgezongen. De Portugees moet op zoek naar een nieuwe werkgever. Dit seizoen speelde hij geen enkele wedstrijd. Hij kwam in twee periodes uiteindelijk aan 88 matchen voor Standard, waarin hij 32 keer scoorde.

Ook Cavanda vertrekt

Standard maakte eerder vandaag ook bekend dat het contract met verdediger Luis Pedro Cavanda in onderling overleg verbroken werd. De tweevoudige Rode Duivel paste al een tijdje niet meer in de plannen van de Luikse club en speelde dit seizoen, net als Orlando Sá, geen enkele wedstrijd meer voor de Rouches.

De rechtervleugelverdediger streek in de zomer van 2017 neer op Sclessin, de club waar hij ook een deel van zijn jeugdopleiding kreeg. Standard huurde Cavanda in het eerste seizoen van Galatasaray en nam hem in de zomer van 2018 definitief over van de Turkse topclub. Hij kwam de vorige twee seizoenen tot zestig officiële duels voor Standard, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf. Vanaf begin 2019 kwam hij nog slechts sporadisch aan bod. Zijn laatste duel voor de Rouches dateert van 5 mei 2019.