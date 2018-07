Edmilson tekent bij club in Qatar, kassa rinkelt voor Standard Frank Dekeyser

22 juli 2018

22u31

Bron: Eigen berichtgeving 7 Standard Zijn contract bij Al Duhail in Qatar ligt klaar. Kassa, kassa. Junior Edmilson (23) speelde zijn laatste wedstrijd voor Standard. Gekruid met een doelpunt. Edmilson tekent een contract voor vier seizoenen in de woestijn, Standard vangt zes miljoen euro.

De geruchten zijn er al een tijdje: Junior Edmilson wil vertrekken bij de Rouches. Zijn schitterend seizoenseinde verzilveren. De flankaanvaller was samen met Carcela dé man bij Standard in play-off 1. Er was interesse van onder meer Porto en Real Sociedad. De ene een Europese subtopper, de andere een ploeg uit de Primera Division - de droomcompetitie van Edmilson. Maar hij zou nu kiezen voor een avontuur in ... Qatar.

De geruchten werden zaterdagavond nog extra gevoed. Ploegmaat Carlinhos reageerde op een foto van Edmilson op Instagram. "Mijn broer, ik ga je missen."

De reactie werd achteraf door Carlinhos verwijderd, maar u weet hoe dat tegenwoordig gaat op sociale media. Een Standard-fan nam een screenshot en zwierde alles online - je kan het hem niet eens kwalijk nemen.

Eerder op zaterdag geraakte bekend dat Edmilson dus dicht staat bij een transfer naar Al Duhail in Qatar. De club van trainer Nabil Maaloul - de ex-bondscoach van Tunesië.

De speler ziet het avontuur zitten en Standard wil niet moeilijk doen omdat de flankaanvaller nog maar een conctract van één jaar heeft bij de Rouches. In principe neemt Edmilson vandaag het vliegtuig naar Qatar om de laatste details af te ronden. Hij zou er een meerjarig contract kunnen tekenen.

Dan moeten enkel de clubs nog tot een akkoord komen - dat was er vanavond nog niet, maar het zou niet lang op zich laten wachten.

Eerder vanavond stond Edmilson ondanks zijn nakende transfer gewoon in de basis in de wedstrijd tegen Club Brugge. Goed begonnen met een paar leuke dribbels, maar na tien minuten samen met de hele ploeg weggezakt. Happend naar adem, lopend achter Diatta - 't is nog maar de voorbereiding natuurlijk.

Na de rust was het wel Edmilson die Standard opnieuw in de wedstrijd bracht. Cop mikte op Letica, de flankaanvaller trapte rustig binnen. Nog even wijzend naar de bezoekende fans, de hand op het clubembleem. Als alles volgens plan verloopt was het zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Rouches. Off to Qatar, nieuwe lucht opsnuiven. De bankrekening spekken.