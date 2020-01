Eden Shamir voorgesteld bij Standard: “Het is hier een pak kouder dan in Israël” FDZ

21 januari 2020

14u36 1 Standard “Het is hier een pak kouder dan in Israël.” Welkom in Luik, Eden Shamir. Hij is de nieuwste aanwinst van Standard. “Ik kan deze ‘upgrade’ aan.”

Zes jaar Ironi Kiryat Shmona. Een half jaar Hapoel Be’er Sheva. En sinds vorige week Standard de Liège. Eden Shamir noemt zijn komst naar Luik “een grote eer”. Een totale onbekende waren de Rouches niet voor de Israeliër. “De Belgische wedstrijden worden live uitgezonden op de televisie in Israël. En een paar landgenoten hebben hier een verleden. Ik kende hen dus wel. (lacht) Als zo’n grote club komt aankloppen,…. Het was een gemakkelijke beslissing. Ik weet dat ik slechts zes maanden voor Hapoel Be’er Sheva speelde, maar ‘that’s life’ en dat is voetbal. Dit is een stap vooruit voor mij. Ik ben er klaar voor. Ik heb vertrouwen in mezelf dat ik deze ‘upgrade’ aankan.”

Shamir moet het duo Cimirot-Bastien het vuur aan de schenen leggen de komende maanden. “Ik moet de coach en de iedereen bewijzen dat ik het verdien om een kans te krijgen”, aldus de middenvelder. “Maar dat komt goed, ik ben iemand die zich altijd honderd procent geeft. Hopelijk heb ik niet te veel tijd nodig. Het niveau op training? Het tempo ligt hoger. (grijnst) En het is een pak kouder dan in Israël – dat verandert toch snel, hé?”

Of Shamir speelgerechtigd geraakt voor de wedstrijd tegen Oostende vrijdagavond is nog onzeker. “Mijn werkvergunning is voorlopig nog niet in orde.” Afwachten of dat snel opgelost geraakt.