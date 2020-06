Duchâtelet terug naar Standard? Venanzi vraagt ex-voorzitter om te investeren in de club ODBS

24 juni 2020

09u31

Bron: Sudpresse 1 Standard In de zoektocht naar vers kapitaal belandde Standard een maand geleden bij niemand minder dan Roland Duchâtelet (73), de vroegere eigenaar en voorzitter van de club. Duchâtelet bevestigt in de kranten van ‘Sudpresse’ dat Venanzi hem benaderd heeft.

De excentrieke Duchâtelet, nu nog eigenaar van het Spaanse AD Alcorcon en het Duitse Carl Zeiss Jena, zegt dat hij geïnteresseerd is om mee in het stadionverhaal te stappen, maar het voorlopig nog te vroeg vindt om nee of ja te zeggen. In juni 2015 verkocht Duchâtelet Standard aan huidig voorzitter Bruno Venanzi.

De Rouches hadden na de licentieweigering begin april dringend nood aan vers kapitaal om de stadionconstructie rond Sclessin, waarvoor Standard een vastgoedvennootschap oprichtte, te financieren. Venanzi vond uiteindelijk financiële steun bij ex-Standard-spelers Axel Witsel en Marouane Fellaini, die beiden garant staan met een lening van 3 miljoen euro voor de nieuwe nv ‘Immobilière Standard de Liège’. De voorzitter zelf paste ook nog een deel van de nodige 12 miljoen euro bij met eigen vermogen, zodat Standard voor het BAS alsnog zijn licentie kreeg. Achteraf bleek ook Michel Preud’homme, momenteel extern adviseur van Standard, nog geïnvesteerd te hebben. Komt daar straks ook Duchâtelet bij?

