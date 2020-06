Duchâtelet overweegt investering in project-Venanzi, "maar ik keer niet terug naar de voetbalwereld” FDZ

25 juni 2020

06u46 6 Standard Standard-voorzitter Bruno Venanzi heeft aangeklopt bij Roland Duchâtelet (73) om te investeren in het vastgoedproject van de Rouches. Die zegt niet de facto neen: “Maar ik heb nu andere zorgen.”

“Mijn vrouw was al bijzonder ongerust, hoor.”

Duchâtelet lacht. De succesvolle ondernemer met een ‘getroubleerd’ verleden in het Belgische voetbal schepte duidelijkheid over de vraag van Venanzi om te investeren in diens vastgoedproject en dus het stadion van Standard - dat stond gisteren te lezen in de kranten van Sudpresse. Eerder raakte al bekend dat onder meer Rode Duivel Axel Witsel, Marouane Fellaini en Michel Preud’homme hadden geïnvesteerd in het vastgoedproject van Venanzi. Ter herinnering: Standard verkocht Sclessin aan de nv ‘Immobilière du Standard de Liège’ om het daarna opnieuw te huren.

Duchâtelet deed de Luikse club vijf jaar geleden van de hand na een turbulente periode. “Venanzi heeft me gewoon gebeld om te vragen of ik goesting had om te investeren. Voorlopig is het nog niet concreet, maar... (denkt na) Allez, ik ga niet terug naar Standard zoals ik her en der kon lezen. En al zeker niet terug naar de voetbalwereld.”

Het stadionproject dat Venanzi voor ogen heeft, charmeert Duchâtelet. Zeker omdat de immobiliën gescheiden worden van het operationele en de dagelijkse werking. “Ik heb destijds meegewerkt aan het Stayen-project”, zegt hij. “En in Luik had ik al wat huizen opgekocht rond het stadion. Ik overweeg het zeker om mee te stappen in de Immobilière van Venanzi. In het voetbal stappen is dan weer volledig uitgesloten. Weet je: nu is niet het moment om zo’n beslissing te nemen. Als bedrijfsleider houd ik me momenteel voornamelijk bezig met de economische gevolgen van de coronacrisis. Ik heb andere zorgen.”

Geen rancune

Vooral de plannen die Venanzi en co hebben met het gerenoveerde Sclessin, spreken Duchâtelet aan. “Met Stayen hebben we getoond hoe je een moderne arena moet bouwen”, legt hij uit. Multifunctionaliteit als codewoord. “In Sint-Truiden hebben ze het meest succesvolle en rendabele stadion van België - in Gent leveren ze ook mooi werk, maar Stayen is volledig privaat gefinancierd. Er wordt meer dan duizend man tewerkgesteld, je kan er evenementen organiseren, er zijn winkels, een hotel, restaurants... Je kan zelfs het veld afhuren als je wil. In se moet je een

locatie hebben waar je bij wijze van spreken een shoppingcentrum hebt en waar af en toe gevoetbald wordt. Sclessin is goed gelegen en gemakkelijk bereikbaar. Ze hebben alles in huis om er iets moois van te maken.”

Het verleden speelt geen rol meer voor Duchâtelet. Zo gaat dat met ondernemers. Wat gebeurd is, is gebeurd. De blik op de toekomst. De woorden van Venanzi dat de ex-voorzitter van Standard de kas leegde op Sclessin, lijken vergeten. Net als de andere speldenprikken die af en toe werden uitgedeeld. Van rancune is geen sprake. “Ach, zoveel fricties zijn er niet geweest”, nuanceert Duchâtelet. “Dat was enkel zo op bepaalde momenten. Ik was zeker niet verrast door die vraag.”

Opvallend blijft het wel. Aankloppen bij een ex-voorzitter die werd weggehoond door een deel van de fans op het moment dat het financieel moeilijk gaat met de club. Only in Liège.

Lees ook:

Bruno Venanzi, de redder van Standard die nu vecht om te overleven: vijf jaar liefde en miserie (+)

12 miljoen gevonden, met dank aan Witsel en Fellaini: Rouches vanavond met vertrouwen naar het BAS

Grote opluchting: Standard heeft proflicentie definitief beet