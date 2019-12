Dubbel hopen (tegen beter weten in): Standard moét winnen van Arsenal om kans te maken op Europese winter Frank Dekeyser

12 december 2019

14u13 0 Standard Rumble in de jungle van Sclessin. Standard heeft vanavond nog een kans op Europese overwintering. Wat zeker is: de Rouches moéten zelf winnen tegen Arsenal. Voorts is het bidden dat Guimarães een resultaat haalt in Frankfurt.

Lenny Kravitz zong in 1991: ‘But baby it ain’t over ‘til it’s over.’

Helemaal over in de Europa League is het voor alle duidelijkheid nog niet voor Standard. Al staan de sterren niet gunstig.

Het gelijkspel in Portugal twee weken geleden en vooral de overwinning van Eintracht Frankfurt in Arsenal heeft ervoor gezorgd dat de Rouches hun lot niet meer in eigen handen hebben. Het al uitgeschakelde Vítoria SC moet vanavond punten rapen in Frankfurt wil Standard nog een kans maken op de volgende ronde. De Portugezen beloofden eerder dat ze er vol voor zullen gaan. Ze hebben alleszins niets meer te winnen of te verliezen. Misschien voetballen ze wel zonder schroom in de Commerzbank-Arena. On verra.

Serieuze stunt

In Luik beseffen ze maar al te goed dat ze afhankelijk zijn van andere factoren. Ze leefden al bij al ontspannen toe naar de gala-avond tegen Arsenal. “Laat ons eerst proberen om de drie punten te pakken”, zei Michel Preud’homme. “Net als vorig jaar willen we al onze thuismatchen winnen in Europa - tegen toch grote ploegen. We zien dan wel wat er gebeurt op het andere veld. Ik hoop dat we kunnen tonen waarom we in de Europa League zitten. Mochten we Arsenal kloppen, zal dat een serieuze stunt zijn.”

Arsenal is een ploeg in crisis. Dat is althans de perceptie van buitenaf. Met een negende plaats in de Premier League blijven de Gunners ver onder de verwachtingen. Preud’homme denkt daar anders over. “Crisis? Dan is elke Belgische ploeg in crisis. Ik heb de laatste wedstrijden van Arsenal bekeken en ik weet dus tot wat ze in staat zijn. Die ploeg voetbalt aan een zeer hoge snelheid en heeft spelers met veel fysieke kwaliteiten. Weet je, als een Belgische ploeg speelt in Europa, zijn de mensen gefrustreerd als we met 3-0 of 4-0 verliezen - ik heb het voor alle duidelijkheid niet enkel over Standard. We hebben nu eenmaal niet de middelen van andere Europese ploegen. Je kan maar tot op een bepaald punt rivaliseren met die clubs. Op verplaatsing is dat moeilijk, in thuismatchen kan dat wel lukken. Ik probeer daarom aan mijn jongens te vragen om in die wedstrijden dingen te leren én om te stunten. Ik vind dat de buitenwereld die situatie anders moet beoordelen. Het is gemakkelijk praten achteraf, zeggen dat je het zus of zo moet doen... Voor ons, als ploeg, is het zeer moeilijk om zulke wedstrijden te spelen.”

Opnieuw exit met 10 punten?

Ach, hoe het ook eindigt, Standard heeft er opnieuw een grotendeels geslaagde Europese campagne opzitten. Het is zelfs goed mogelijk dat de Rouches weer uitgeschakeld worden met tien punten in de groepsfase. Dat zou voor het tweede jaar op rij zijn.

Lenny Kravitz zong in 1993: ‘You just got to believe. Believe in yourself.’

Als dat geen mooi uitgangspunt is. Ook al is het misschien tegen beter weten in.

Standard naar 1/16de finales als...

... het wint tegen Arsenal met vijf goals verschil

... het wint tegen Arsenal én Eintracht Frankfurt op eigen veld verliest tegen Guimarães

... het wint tegen Arsenal met 3-1, 4-2, 5-3... of met minstens drie goals verschil én Eintracht Frankfurt gelijkspeelt tegen Guimarães

