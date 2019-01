Drie dagen voor Clasico speelt Standard rots in de branding Luyindama op huurbasis kwijt aan Galatasaray GVS

31 januari 2019

21u53

Bron: Belga 0 Standard Galatasaray heeft officieel bekendgemaakt verdediger Christian Luyindama over te nemen van Standard. De 25-jarige Congolees wordt tot het einde van het seizoen gehuurd voor drie miljoen euro. Galatasaray bedong ook een aankoopoptie. Die zou acht miljoen euro bedragen.

Luyindama had in Luik nog een overeenkomst tot medio 2021.

Hij streek in januari 2017 op Sclessin neer. Hij werd door de Rouches in eerste instantie gehuurd van de Congolese topclub TP Mazembe, maar die huur werd de daaropvolgende zomer al omgezet in een definitieve overeenkomst.

De Congolees ontpopte zich al snel tot een onmisbare basispion in de defensie van de Luikenaars en eindigt uiteindelijk op 74 officiële duels voor Standard (en acht goals). Met Luyindama als rots in de branding pakten de Rouches vorig voorjaar de Beker van België door in de finale na verlengingen Racing Genk (1-0) te kloppen. In de titelstrijd kwam Standard na een enorme remonte net te kort om Club Brugge van de landstitel te houden. De verdediger speelde afgelopen vrijdag tijdens het 1-1-gelijkspel bij Antwerp zijn laatste duel voor Standard.

Voor Galatasaray is de transfer van Luyindama al de derde van de dag. Eerder vandaag legde de club uit Istanboel aanvallers Mbaye Diagne (Kasimpasa, ex-Lierse en Westerlo) en Kostas Mitroglou (Marseille) vast.

Galatasaray is in Turkije verwikkeld in een felle strijd om zijn landstitel te verlengen. 'Gala' telt als tweede in de Süper Lig voorlopig zes punten achterstand op de verrassende leider Basaksehirspor.

Met Ryan Donk (ex-Club Brugge) en Henry Onyekuru (ex-Eupen en Anderlecht) staan nog twee oude bekenden van de Jupiler Pro League op de loonlijst van de club.

