Dragus legt morgen medische tests af bij Standard FDZ/RN

01 augustus 2019

Geen Denis Dragus op het wedstrijdblad voor Viitorul-AA Gent. De Roemeense aanvaller is op weg naar Standard. In Roemenië ging men er vanuit dat Dragus straks nog zou spelen. Maar dat is dus niet het geval. De 20-jarige aanvaller legt morgen zijn medische tests af bij de Luikenaars en als die geen roet in het eten gooien, wordt de transfer afgerond. De Rouches zouden rond de 2 miljoen euro betalen voor de international.