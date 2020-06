Exclusief voor abonnees Dit moet u weten van Standard-coach Philippe Montanier, de man die wereldkampioenen Griezmann en Dembélé lanceerde en in Spanje trainer van het jaar werd DMM

10 juni 2020

11u42 0 Standard Niet Rémi Garde, maar wel Philippe Montanier. Dat is de naam van de 55-jarige Fransman die volgend seizoen bij Standard het roer overneemt van Michel Preud'homme. Philippe wie? Een profielschets met vijf dingen die u moet weten van de nieuwe hoofdcoach van de Rouches.

GRIEZMANN EN DEMBÉLÉ GELANCEERD

Stellen dat Montanier twee wereldkampioenen heeft ontdekt, is misschien iets te kort door de bocht. Al kunnen zowel Antoine Griezmann als Ousmane Dembélé niet naast het feit dat de nieuwe coach van Standard hen indertijd op de juiste weg heeft gezet. Montanier staat bekend als een coach die de jeugd kansen durft geven. Hij plukte Dembélé in de zomer van 2015 op 18-jarige leeftijd uit de B-kern bij Rennes, Griezmann kreeg een achttal jaar geleden als prille twintiger dan weer alle kansen van de Normandiër bij Real Sociedad. Griezmann, vandaag één van de vedetten bij Barcelona naast Lionel Messi, was in het verleden altijd vol lof over Montanier. “Philippe was diegene die in mij geloofde toen ik in een dip zat. Hij is iemand die je veel zelfvertrouwen geeft. Ik ben enorm geëvolueerd onder hem. Niet alleen als speler, maar ook in mijn mentaliteit”, aldus de aanvaller die later hoge ogen zou gooien op het EK 2016 (finale) en het WK 2018 (wereldkampioen).

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

