De eeuwig gecontesteerde Renaud Emond over de kritiek: “Ik voel me soms wat geviseerd, ja” Frank Dekeyser in Marbella Spanje

06 januari 2020

05u00 0 Standard Je bent voor of tegen Renaud Emond (28) — meningen verschillen. Maar ze hebben de laatste weken wél zijn goals gemist bij Standard. “Het doet pijn als ik lees dat Standard geen killer heeft.”

De week rust heeft de Standard-spelers zichtbaar deugd gedaan. Niets dan lachende gezichten in Marbella — nochtans was de zon gisteren bijna een hele dag afwezig. Ook Renaud Emond oogt ontspannen. Opnieuw helemaal fit na een vervelende hamstringblessure.

De decembermaand was zwart voor de Rouches. Uitgeschakeld in Europa, uitgeschakeld in de ­beker, twee op twaalf in de ­competitie en weggezakt naar de vijfde plaats. Toch blijft het rustig in Luik. De tijd van onbezonnenheid ligt al lang achter hen. Bang om play-off 1 alsnog te missen — de foutenmarge is klein — zijn ze niet. “Waarom bang?”, aldus Emond. “Als ik kijk naar de ­kwaliteit van ons voetbal, zeg ik dat het onmogelijk is dat we niet in de top zes eindigen. Wij ­moeten in play-off 1 staan en we zullen er ook staan.”

Te veel gepraat

Dan zullen de aanvallers wel opnieuw moeten scoren. Standard voetbalt inderdaad goed, krijgt veel kansen, maar werkt die onvoldoende af. “Een ‘blocage’”, noemt Emond het. “Iedereen praatte over die gemiste kansen. En de spelers staken in hun hoofd: ‘We moeten scoren, we moeten scoren.’ Misschien ­hebben we er onderling te veel over gepraat, net als over het feit dat we te veel tegendoelpunten slikken. We verdienden in ­bepaalde wedstrijden ook meer — zoals tegen Antwerp of Club Brugge. Het zijn de details in beide rechthoeken die ons punten gekost hebben. We moeten zowel voorin als achterin efficiënter worden. Of de aanvallers zich schuldig voelen? Goh ja, wij staan er om goals te maken, hé. Maar ­áltijd scoren, dat zie je nergens. Als we de nul houden en de wedstrijd later in een beslissende plooi leggen, praat niemand over het feit dat we kansen missen. En daarbij: eens die eerste goal komt... Ik ben ervan overtuigd dat de rest dan snel volgt. Zoals in het seizoensbegin.”

Zeven doelpunten in veertien matchen: à titre personnel is Emond wel opnieuw aan een goed seizoen bezig. “Het doet me pijn als ik lees of hoor dat ­Standard geen killer in de ploeg heeft... Ik scoorde 37 goals en gaf een tiental assists in twee jaar tijd. Weet je: als er een aanvaller naar Standard komt en hij scoort vijftien keer, dan zegt men: ‘Hij speelt een ­topseizoen.’ Ik herinner me dat Orlando Sá vijftien keer scoorde en iedereen zei: ‘Wauw, Orlando Sá.’ Ik heb het twee seizoenen op rij gedaan, en toch... (grijnst) C’est l’histoire de ma vie. Ik relativeer het ook wel. Mocht ik het me aantrekken, was ik al lang gestopt. Waaraan de kritiek ligt... Mijn profiel, mijn spelstijl? Ik ben niet de speler die tien tegenstanders dribbelt om dan nog te scoren. Mais bon, ik zie het grote spitsen zoals Cavani of Lewandowski ook niet doen. Dat verwachten ze niet van een nummer negen.”

“Ik voel me soms wel wat geviseerd, ja. Vinden jullie dat ze me gemist hebben de laatste weken? Misschien beseften de mensen — toen ik niet speelde — dat ik uiteindelijk goed werk lever, ruimte maak voor de ploegmaats, meeverdedig en andere spelers laat voetballen. Maar er is veel concurrentie, hé. Als ik twee matchen minder goed ben, willen ze weer iemand anders zien.”