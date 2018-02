Coup de théâtre bij Standard: Orlando Sá voor 8 miljoen euro naar China Frank Dekeyser

28 februari 2018

16u10 28 Standard De kogel is door de kerk: Orlando Sá trekt de deur bij Standard achter zich dicht en kiest voor een avontuur in China. Hij slaat zijn tenten op bij Henan Jianye, zo maakte die club bekend via de website.

De ene dag is de andere niet. Meldde Standard gisteren nog dat het voor Orlando Sá (29) geen bod had ontvangen dat aan de eisen voldeed, dan was dat vandaag wél het geval. Het Chinese Henan Jianye telt 8 miljoen euro neer voor de Portugese spits van de Rouches.

Die zat sinds deze voormiddag 11 uur in het bureau van de Luikse directie, smekend hem te laten gaan naar China. De drie partijen hadden nog tot deze namiddag 16.59 uur Belgische tijd om de transfer af te ronden, maar alles raakte dus tijdig afgehandeld.

62 wedstrijden, 30 goals

"Deze nieuwe richting geven aan mijn carrière was echt geen gemakkelijke keuze aangezien Standard en zijn fantastische supporters tijdens de hele periode die ik hier doorbracht op mij rekenden", laat Sa weten in een reactie op de website van Standard. "Er zijn echter opportuniteiten die mijn familie en ik niet kunnen weigeren. Ik zou graag de club, mijn ploegmaats, de staff en natuurlijk de fans willen bedanken voor hun steun en ik wens hen het beste toe voor de komende jaren."

Sá speelde sinds de zomer van 2016 voor Standard, dat hem toen weghaalde bij Maccabi Tel Aviv. Hij kwam tot 62 wedstrijden, waarin hij goed was voor 30 doelpunten.