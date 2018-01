Cop zelfverzekerd over scorend probleem bij Standard: "Ik kan de oplossing zijn" Frank Dekeyser

08u49 0 BELGA Standard De blik is zelfverzekerd, de voetblessure verleden tijd. Duje Cop (27) is klaar om zich eindelijk te laten gelden bij Standard. De Rouches zoeken doelpunten, de Kroaat wil zich bewijzen. Is hij de missing link?

"Sleep, eat, train." Eén keer lacht de aanvaller tijdens het interview. Als hem gevraagd wordt wat hij zoal doet in zijn vrije tijd tijdens de stage. Een leuke fait divers. De ene tokkelt continu op de smartphone, de andere leest een boek. Cop houdt het simpel. "Ik slaap, eet en train. Meer niet." Vastberaden.

De Kroaat werd in de zomer voor 3 miljoen euro gehaald bij het Italiaanse Cagliari. Een groot succes was zijn komst tot dusver niet. Zeven wedstrijden gespeeld, vier basisplaatsen, slechts één competitiedoelpunt. "Ik weet dat ik geen goede indruk heb gemaakt in mijn eerste weken", is Cop eerlijk. "Na een tijdje in Luik ging het wel wat beter. Alleen belandde ik op de bank - een keuze van de trainer - en geraakte ik geblesseerd op training. Een beentje gebroken in mijn voet, de ligamenten geraakt. Het voelde onmiddellijk slecht aan, maar toch was er op de eerste scans niets te zien. Ik besloot om opnieuw te trainen. (zucht) Dat maakte alles erger."

Ongeveer twee maanden was Cop uiteindelijk uit roulatie. "Nu gaat het een pak beter. Conditioneel is alles in orde, enkel het balgevoel én het wedstrijdritme moeten terugkomen. Maar ik ben helemaal fit. (grijnst) Ik trainde tijdens mijn blessure harder dan de eerste ploeg."

Het waren maanden van ups en downs voor de Kroaat - mentaal - én voor de Rouches - sportief. Het is een understatement om te zeggen dat het offensief niet draait zoals het moet bij Standard. Slechts 21 doelpunten gemaakt. Samen met KV Mechelen zijn ze daarmee de slechtste ploeg in eerste klasse. Een gebrek aan efficiëntie en daadkracht voor doel - ondanks de aanwezigheid van Orlando Sá. "Ik heb elke wedstrijd gezien en ik moet zeggen dat we geen geluk hadden", vindt Cop. "We were unlucky. We zijn een ploeg die uit elke linie gevaarlijk kan zijn. Het is nu belangrijk om wedstrijden te winnen. Dat zoiets niet lukt als we niet scoren? Neen, maar voetbal is een teamsport. Samen aanvallen, samen verdedigen. Als je geen goals slikt, verlies je ook niet."

Engeland in het klein

Toch is Cop ervan overtuigd dat Standard in de terugronde harder dan ooit zal terugslaan. Met een sleutelrol voor hemzelf. "Ik wil laten zien waarom deze club mij gekocht heeft. Ik kan de oplossing zijn. Ik wil de ploeg helpen. In het verleden heb ik getoond dat ik kwaliteiten heb. Het voetbal in België ligt me wel. Het is Engeland in het klein. Een hoog ritme, fysiek sterk. Ik hou er ook van om veel te lopen - het hoort bij mijn stijl. Ik kan nuttig zijn voor de ploeg."

Maar vindt Ricardo Sá Pinto dat ook? De Portugees startte twee keer eerder met twee aanvallers aan een match. In de beker tegen Oostende en in de match daarop tegen AA Gent. Standard speelt vaak met één centrumspits. Een probleem als je én Cop én Sá hebt rondlopen. De Kroaat wil alleszins de handschoen opnemen. "Mijn doelen voor de rest van het seizoen zijn simpel: ik wil spelen en vooral goed spelen. Altijd. Met vijf, drie of twee spitsen: het is een vraag voor de coach. Bovendien wil ik in play-off 1 geraken met Standard - het ploegbelang gaat natuurlijk voor op mijn persoonlijke doelstellingen. Én tot slot wil ik naar het WK in Rusland met Kroatië."

Eén ding is zeker. De Rouches hebben er een gemotiveerde aanvaller bij. Misschien is hij wel de eerste wintertransfer van de Luikse club, de missing link. Cop straalt vertrouwen uit. Klaar voor de strijd. Een aanwinst als hij helemaal fit is.

