Club en Cercle gaan voor 6.000 toeschouwers, Standard heeft akkoord over 10.000 TTV/FDZ

28 augustus 2020

18u25 46 Jupiler Pro League Het Belgisch voetbal komt weer op gang, mét supporters deze keer. Standard heeft een akkoord gesloten met de burgemeester van Luik om tot 10.000 toeschouwers toe te laten in het stadion, terwijl Club en Cercle een voorstel hebben ingediend bij burgemeester Dirk De fauw om vanaf september 6.000 fans te ontvangen.

In Brugge buigt burgemeester Dirk De fauw zich over het voorstel van Club Brugge en Cercle Brugge om vanaf september 6.000 toeschouwers te verwelkomen in Jan Breydel. Twee afzonderlijke plannen, waarbij weliswaar telkens bijna 20 procent van de capaciteit zou ingenomen worden. Als minister van Sport Ben Weyts (N-VA) straks zijn fiat geeft, moet Club bekijken hoe ze hun 24.000 abonnees tevreden zullen houden. Mogelijk via loting of via een beurtrol – later wordt er over een definitief plan gecommuniceerd.

Wat Cercle betreft, zou er in eerste instantie geen losse ticketverkoop zijn. Groen-zwart telt bijna 3.500 abonnees en zou het daar aanvankelijk bij houden. Club had eerder een aantal van 10.000 of zelfs 15.000 fans in gedachten, maar diende daar door de beperkingen op Olympia van af te zien.

Eerder vandaag vond Standard een akkoord met Luiks burgemeester Willy Demeyer (PS) over de toelating van 10.000 fans op Sclessin. Ook daar rijst de vraag hoe de Luikse club alle fans tevreden zal houden. Als het plan van Standard goedgekeurd wordt, dan zullen de Rouches door de grootste aanhang gesteund worden. Anderlecht mikt op 3.400 fans, terwijl Racing Genk 3.800 supporters wil verwelkomen. Bij AA Gent en Antwerp is het specifieke plan dat aan de burgemeester moet worden voorgelegd nog niet klaar of definitief.

