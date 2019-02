Carcela riskeert 2 matchen schorsing, maar vonnis week in beraad zodat hij vrijdag in Gent kan spelen



19 februari 2019

20u24

Bron: Belga 0 Standard Mehdi Carcela kent zijn straf voor de handgebaren in de Clasico tegen Anderlecht op dinsdag 26 februari. Dat heeft de Geschillencommissie van de Bond bevestigd. De middenvelder van Standard riskeert twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete.

Carcela maakte op zondag 3 februari in de beladen Clasico thuis tegen RSC Anderlecht (2-1) voor het oog van de camera’s een zogenaamde ‘bras d’honneur’ nadat zijn weergaloze doelpunt na tussenkomst van de videoref was afgekeurd. Carcela stak ook zijn middenvinger op richting scheidsrechter Visser.

De Marokkaanse middenvelder werd daarvoor vervolgd en kwam zich vandaag in het bijzijn van Pierre Locht, juridisch directeur van Standard, verdedigen voor de Geschillencommissie.

Het Bondsparket vroeg de Standard-middenvelder twee speeldagen te schorsen. Na het horen van de verhitte debatten tussen Locht en de bondsprocureur (zie hieronder) neemt de Geschillencommissie de zaak een weekje in beraad. Het vonnis valt op 26 februari.

Procureur: “Obsceen, vulgair en misplaatst”

“We hebben een dossier samengesteld op basis van krantenartikelen en pertinente elementen in het dossier”, opende de bondsprocureur. “Het Bondsparket beschikt over de absolute bevoegdheid om in disciplinaire zaken te vervolgen. Zijn gedrag is onaanvaardbaar voor een profvoetballer die weet dat er een 40-tal camera’s op hem gericht zijn. Het gaat om een weloverwogen actie, waarvoor Carcela beide handen gebruikte. Er kan geen sprake zijn van een ongelukje. De indicatieve tabel schrijft één tot vier speeldagen schorsing voor. Ik vraag twee speeldagen en 2.000 euro boete. Dat lijkt me niet overdreven. Ik verneem via de pers dat Carcela zich verontschuldigd heeft. Hij erkent dus de materialiteit van de gebaren. Die waren obsceen, vulgair en misplaatst.”

Carcela: “Gefrusteerd door emoties en druk”

Carcela nam zelf ook het woord, en ontkende dat de gebaren naar scheidsrechter Visser gericht waren. “Ik nam eerder het systeem van de VAR op de korrel. Maar het was geen gebrek aan respect. Ik maakte een geweldige goal, en was door de emoties en de druk gefrustreerd dat het afgekeurd werd”, legde de middenvelder van Standard uit.

Locht deed zijn reputatie alle eer aan en bepleitte de onontvankelijkheid van de strafvordering. Volgens de bestuurder van de Rouches mag het Bondsparket in deze zaak niet vervolgen op basis van de tv-beelden. “Ik vind in het bondsreglement geen reglementaire grond om Carcela te vervolgen. Er is geen Reviewcommissie meer. En de VAR is bij dit incident niet tussengekomen. Het is klaar en duidelijk, dit dossier kan snel gesloten worden want de actie van het parket is onontvankelijk.”