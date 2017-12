Carcela (opnieuw) op weg naar Standard Stijn Joris en Michaël Vergauwen

15u05

Bron: Eigen berichtgeving 95 BELGA Standard Zijn tweet laat weinig aan de verbeelding over. Standard en Mehdi Carcela praten om de Marokkaanse international opnieuw naar Sclessin te halen. Beide partijen hebben hun zinnen gezet op een hereniging. Bij Olympiakos belandde hij op een zijspoor. "Morgen grote verrassing voor mijn Luikse vrienden... of eerder mijn Luikse familie." Dat was de boodschap die Carcela op Twitter zwierde.

Er is nog geen akkoord, maar de kans is reëel dat alle partijen er eerstdaags uit raken. Carcela verkaste in de zomer van het Spaanse Granada naar de Griekse landskampioen Olympiakos. De toenmalige trainer Besnik Hasi wou hem er graag bij en Carcela kreeg aanvankelijk ook veel speelgelegenheid in Griekenland. Alleen werd Hasi eind september ontslagen en daarna kwam Carcela steeds minder van de bank. Op 29 november speelde hij zijn laatste wedstrijd.

Demain grosse surprise pour mes amis liegeois...ou plutôt pour ma famille liegeoise...❤️❤️❤️#staytuned #MC33 #carcela #Liege #mavillemavie Mehdi Carcela(@ carcela_mehdi) link

Eerder deze maand stuurde Olympiakos hem zelfs naar de B-kern. Carcela kreeg te horen dat hij mocht vertrekken. Een oplossing lijkt nu in de maak. Carcela keerde in 2013 al eens terug naar Sclessin. Toen na een mislukt avontuur bij Anzhi. In de zomer van 2015 verkaste hij naar Benfica. Carcela bleef al die tijd een zwak hebben voor Luik én Standard en volgde de Rouches op de voet. Als de deal afgerond wordt, vindt hij straks in de kleedkamer heel wat vrienden terug.

