Carcela liep bizarre blessure op vlak voor hij Ajax-vedette het bos instuurde én Sclessin liet ontploffen GVS

08 augustus 2018

20u17

Bron: 7sur7 0 Standard Mehdi Carcela voelde zich gisteren in zijn sas. Met een geniale Zidane-beweging en dito schot luidde hij in de derde voorronde van de Europa League de knappe Luikse comeback tegen Ajax in. En zeggen dat het dribbelwonder tien minuten voor zijn prachtgoal een tand verloor.

Minuut 58. Carcela legt Ajax-verdediger Tagliafico met een kwieke beweging in de luren. De Argentijn heeft het gevaar in de smiezen, maar trapt in plaats van op het leer recht in het gezicht van de Marokkaan. Raak, want op beelden is duidelijk te zien dat Carcela een tand verliest. Tagliafico wordt getrakteerd op een gele prent.

Carcela van de kaart? Allerminst. Amper negen minuten later maakte hij sterspeler Tadic belachelijk met een geweldige Zidane-beweging waarna hij vanop zo'n twintig meter de bal heerlijk in de linkerhoek poeierde. De fenomenale goal zou de wederopstanding van de Rouches inluiden - alles is nog mogelijk in de Arena.

Gebroken neus

Vandaag ontmoette Carcela trouwens nogmaals zijn Amsterdamse tegenstrevers. Ajax trainde deze ochtend immers nog in Luik alvorens weer af te zakken naar de Nederlandse hoofdstad. Het wederzien verliep hartelijk, de vleugelaanvaller ontmoette er onder meer zijn landgenoot Hakim Ziyech - waar het uiteraard ook over het akkefietje ging.

Uit een Instagramvideo van de WK-ganger bleek dat Carcela niet enkel op zoek moet naar een nieuwe tand, maar ook een stevige kwetsure aan de neus - wellicht ook het gevolg van het duel met Tagliafico - opliep. Tot groot jolijt van Ziyech. "Wat is er met je neus?", vroeg hij als plaagstoot aan de Standard-middenvelder. "Hij is gebroken, door een van jullie spelers", repliceerde de Rouche-speler met een brede lach terwijl hij zijn haren in de juiste plooi legde. Op het scherpst van de snee tussen de lijnen, ernaast echte vrienden.

During the game ▶️ Enemies

After the game ▶️ Friends#UCL #staaja pic.twitter.com/jIQC8eJTbw AFC Ajax(@ AFCAjax) link