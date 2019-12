Carcela, die niet wist wie gescoord had, toont niet minste schuldbesef: “Ik kreeg zelfs geen geel van ref, dus...” JBE/ODBS

Mehdi Carcela toonde achteraf niet het minste schuldbesef. Integendeel. Of hij rood had moeten krijgen? “Rood? Neen, zeker niet. Ik raak eerst de bal en dan pas de speler. (lachje) Misschien een beetje te hard ja... Ik kreeg zelfs geen geel van de ref, dus...” De nieuwe regel rond hands, kent Carcela dan weer wel. “Als je de bal na de voet per accidenteel tegen de hand krijgt, is dat geen penalty. Ik wist meteen dat we die niet gingen krijgen.”

Hallo, videoref? Tot twee keer toe trapt gefrustreerde Carcela na, twee keer ontsnapt hij onbegrijpelijk

Carcela rouwde vooral om de gemiste kansen. “We hebben meer gecreëerd dan Gent, maar het is hetzelfde verhaal zoals altijd - het lijkt wel eeuwig: we scoren niet. Ik zou willen zeggen dat het een verhaal van pech is, maar het is nu ook een mentale kwestie.” Bovendien slikken de Rouches voor de achtste opeenvolgende keer een tegengoal. “Tja, die kwam echt wel uit het niets. Ik weet niet eens wie ze maakte? Ah, Kums... Ja, hij heeft een goeie trap. Het moet lang geleden zijn dat ze nog zo gescoord hebben, dat zou ons ook eens moeten lukken. Dit Standard heeft nu nood aan rust. Om dit te vergeten en om goed van start te gaan in 2020.”