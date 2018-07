Carcela blijft spoorloos, Sá keert terug: "Geen idee waar het is misgelopen" FDZ

20 juli 2018

09u08 0 Standard Orlando Sá is de nieuwe aanvaller, Mehdi Carcela blijft spoorloos - dossier in impasse. En dan is er nog de Supercup tegen Club Brugge zondag. Druk, druk, druk is het bij Standard.

Gisterenmiddag 13.32 uur in de perszaal van de Académie Robert Louis-Dreyfus. Onze smartphone licht op. Een tweet van Standard de Liège. 'NEWS: Orlando Sá à nouveau Rouche'.

Van een verrassing gesproken. De 30-jarige Portugese aanvaller keert terug naar Sclessin - waar hij in 62 wedstrijden dertig keer scoorde - nadat hij afgelopen winter koos voor een avontuur in de Chinese Super League. 8 miljoen betaalde Henan Jianye voor Sá. Standard zou hem volgens onze informatie hebben teruggehaald voor minder dan 500.000 euro. Een koopje. Solden in China.

Een halfuurtje later stapt Michel Preud'homme de perszaal binnen. Ontspannen. "Is er hier geen airco?", lacht hij. Duidelijk tevreden met de terugkeer van de Portugees. "Toen we hoorden dat er wederzijdse interesse was, hebben we niet getwijfeld", aldus de Standard-trainer. "Hij kent de club, de spelers én de competitie. De aanpassing zal vlot verlopen. Sá is offensief een extra wapen voor ons. We kennen zijn kwaliteiten."

