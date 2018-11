Bölöni deelt “tackle” uit aan directie van Standard: “Ik wilde werken met bestuursleden die weten hoe ze een club moeten leiden” MDB

06 november 2018

10u46

Bron: La Tribune 0 Standard Na veertien speeldagen nestelt Laszlo Bölöni zich met Antwerp op een knappe derde plaats. Mede dankzij de zege tegen zijn ex-club Standard van afgelopen weekend. De Roemeense coach liet het in de Franstalige voetbaltalkshow La Tribune in de nasleep van die partij niet na om na zijn overwinning een prik uit te delen richting het bestuur van Standard.

Sclessin is geen onbekend terrein voor Laszlo Bölöni. Tussen 2008 en 2010 had de ondertussen 65-jarige coach de Rouches onder zijn hoede en in 2009 loodste hij Standard zelfs naar de titel. Vorig jaar deden dan ook de geruchten de ronde over een eventuele terugkeer naar de ‘Vurige Stede’. Standard ging uiteindelijk voor Ricardo Sá Pinto en Böloni vertelt nu in La Tribune hoe die keuze net tot stand kwam. “Er waren geruchten over een terugkeer naar Luik, maar dat moet je vergeten. Tussen haakjes: de directie van Standard wilde vorig jaar een jonge trainer en die hebben ze gekregen. Ik wilde bestuursleden die weten hoe ze een club moeten bouwen en leiden. We hebben allebei onze zin gekregen. Voila, een kleine tackle”, vertelde Bölöni het met een glimlach. Hij voegde er nog aan toe dat hij niets dan respect heeft voor Michel Preud’homme.

Ondertussen draait Bölöni met Antwerp wel mooi mee bovenaan en telt het acht punten meer dan Standard. “We zijn snel gegroeid, misschien wel te snel. We zeggen altijd dat we play-off 1 moeten halen, want we vergeten soms dat we slechts anderhalf jaar geleden gepromoveerd zijn. Als we vorig jaar PO I al hadden gehaald, was dat het equivalent geweest van kampioen spelen.” In de topper tegen Standard (0-2-winst voor Antwerp) was het opmerkelijk dat de spelers van ‘The Great Old’ het ritme uit het spel van Standard probeerden te halen. “De taak is om een spelritme op te leggen dat bij ons past”, deed Bölöni uit de doeken. “Een ritme dat soms te hoog ligt, past niet bij ons. Tegen een club die in het blauw speelt, is het het ergste”, doelt Bölöni op Club Brugge.

Dat Antwerp het uitstekend doet, heeft ook veel te maken met het tactische inzicht van Laszlo Bölöni. Al relativeert de coach dat zelf. “Ik werk vaak op tactiek in beide richtingen: offensief en defensief. Maar het spektakel vloeit vooral uit spontaniteit en weten wat je moet doen. Ik heb geleerd dat als je een tactische bespreking geeft, de spelers slechts 30% onthouden van wat je zegt. Besprekingen van 45 minuten of een uur leiden nergens naar. Ik moet hen niet leren om dit of dat te doen tijdens de bespreking een uur voor de wedstrijd. Dat zijn eerder kleine herinneringen of motivaties.”

