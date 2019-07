Boljevic gaat concurrentie bij Standard aan: “Preud'homme verwacht veel van mij” FDZ

19 juli 2019

10u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard "Van Nistelrooij deed alles zo gemakkelijk lijken." Aleksandar Boljevic (23) - de nieuwe flankspeler van Standard - over verleden en heden.

"'I don't care about your holidays.' Dat is zowat het eerste dat Michel Preud'homme tegen mij zei.” Boljevic lacht als hij vertelt over zijn eerste ontmoeting met MPH. "De coach wilde dat ik meteen zou aansluiten tijdens de voorbereiding. Maar toen ik wat extra dagen verlof vroeg - ik had nog interlandverplichtingen na vorig seizoen - stemde hij wel toe, hoor.”

De Montenegrijn was één van de eerste zomertransfers van de Rouches. Opgepikt bij Waasland-Beveren waar hij een goede indruk maakte op Preud'homme. "Hij verwacht veel van mij. Als zo'n coach dat tegen jou zegt, kan je niet anders dan tevreden zijn.”

Boljevic debuteerde in 2011 op vijftienjarige leeftijd in de vaderlandse competitie bij FK Zeta. Daar werd hij in 2014 weggehaald door PSV. "Ze waren me blijven volgen na een wedstrijd in de voorronde van de Champions League - we verloren nochtans zwaar (0-5 in Montenegro, 9-0 in Eindhoven, red.). Maar Dick Advocaat had gezegd dat ze mij in het oog moesten houden, dat ik talent had. Ik trainde er met onder meer Van Bommel en Van Nistelrooij. Dan leer je veel bij. (grijnst) Van Nistelrooij deed alles zo simpel lijken.”

Een toekomst zag hij niet voor zichzelf bij PSV. "Toch niet voor de A-ploeg", is Boljevic eerlijk. "Ik was nog jong, wilde spelen. En toen kwam Waasland-Beveren. Pas op: die knoop doorhakken was moeilijk - ik zette toch een paar stappen terug. Achteraf bekeken was het wel de juiste keuze, misschien wel de beste beslissing uit mijn carrière. Wie kan me garanderen dat ik anders nu bij een grote club als Standard zou voetballen?”

In Luik is niet alleen de concurrentie groter dan in Beveren, ook de verwachtingen liggen een pak hoger. "Er is wel wat meer druk, hier willen ze altijd voor de prijzen spelen. Het is echter ook een motivatie. Dat er veel concurrenten rondlopen op de flanken? Er zullen zoveel wedstrijden zijn. In Europa, in de beker, in de competitie... Je moet op training laten zien dat je het verdient om te spelen. Mijn persoonlijke ambitie? (denkt na) Meer scoren dan vorig seizoen.”