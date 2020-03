Beroep levert Standard wat op: Vanheusden krijgt drie speeldagen schorsing

FDZ

13 maart 2020

18u29 12 Standard De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft de schorsing voor Zinho Vanheusden teruggebracht naar drie speeldagen. Standard tekende dinsdag beroep aan tegen de vijf speeldagen die waren gevorderd voor hun verdediger. Dat werd nu dus gereduceerd tot drie waardoor de verdediger de wedstrijd tegen Zulte Waregem en de eerste twee play-off-wedstrijden mist.

De belofte-international kreeg vorige week een rode kaart - na ingrijpen van de VAR - voor een zware overtreding op Alexandre De Bruyn van STVV. Vanheusden ging daarbij zwaar door op het dijbeen van zijn tegenstander. Het Bondsparket had een schorsingsvoorstel van drie speeldagen ingediend op basis van de indicatieve tabel - het werd gecatalogeerd als een “brutale fout”. Standard aanvaardde dat schorsingsvoorstel niet en verscheen dinsdag voor de Geschillencommissie. Het Bondsparket vond dat niet kunnen en sprak van een gebrek aan schuldbesef van de speler. Zij vorderden plots vier speeldagen schorsing. De uiteindelijke uitspraak van de Geschillencommissie was uiteindelijk nóg zwaarder - vijf speeldagen waarvan één voorwaardelijk.

Omdat Standard daartegen in beroep ging verscheen Vanheusden - die geen voorgeschiedenis heeft van rode kaarten - vandaag opnieuw in Brussel. Hij gaf nogmaals zijn versie van de feiten, betwistte de fout en de rode kaart niet en excuseerde zich ook. Het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep was íets milder. Standard zal het drie wedstrijden zonder Vanheusden moeten doen. De laatste speeldag van de reguliere competitie tegen Zulte Waregem én de eerste twee wedstrijden van een eventuele play-off 1. Een aderlating voor de Rouches en voor Michel Preud’homme. Hij moet nu op zoek naar vervanger centraal in de defensie. En die vervangers zijn in Luik niet dik gezaaid. Het coronavirus geeft MPH (in principe) wel een paar weken extra respijt.