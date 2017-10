Benito Raman rekent op verlengd verblijf bij Fortuna Düsseldorf 16u11

Benito Raman staat met Fortuna Düsseldorf na tien speeldagen aan kop in de Duitse tweede klasse. De Standard-huurling droeg zijn steentje al aardig bij met twee doelpunten in de laatste twee wedstrijden. In Duitsland lijkt de 22-jarige flankaanvaller zijn voetbalgeluk terug te vinden.

"Ik had nooit verwacht dat het zo goed zou gaan", vertelt Raman in Sport/Voetbalmagazine. "Van de technisch directeur hoorde ik vooraf dat nieuwe spelers meestal twintig minuten tot drie kwartier krijgen om zich aan te passen, maar ik kwam direct aan de aftrap." Raman begon dit seizoen 5 keer als basisspeler en viel één keer in. In 382 minuten zorgde hij voor tweel doelpunten en één assist.

Verlengd verblijf?

Als Raman 15 keer als basisspeler start of minstens 45 minuten begint, wordt zijn contract automatisch verlengd. Dan kan Düsseldorf kiezen: ofwel nog een jaar huren of meteen kopen. Raman wil graag ook volgend seizoen in Duitsland spelen. "Ik ga ervan uit dat die vijftien wedstrijden geen probleem zijn en dat ik hier volgend jaar nog zit. Of nog twee à drie jaar. Dat is het doel: hier twee, drie jaar basisspeler zijn en terug meemaken wat ik in Gent heb meegemaakt."

Another great victory 3 important points ! Great atmosphere as always Proud to play for @f95 #biedus