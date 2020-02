Axel Witsel investeert in stadion van ex-club Standard Redactie

05 februari 2020

22u08

Bron: RTBF 2 Standard Axel Witsel (31) investeert in het stadion van Standard, de club waar het voor hem als profvoetballer allemaal begon. Dat meldt de RTBF.

Standard is al langer op zoek naar geld om Sclessin te verbouwen tot een multifunctioneel stadion. Naast nieuwe tribunes wil de club ook winkels en kantoren onderbrengen in het stadion. Om die wens werkelijkheid te maken, heeft Standard meer financiële middelen nodig en daarom richtte het de bvba ‘Immo Standard Luik’ op.

Die bvba is al eigenaar van de parking naast Sclessin en een aantal gronden rondom het stadion van de Rouches. Standard zou die gronden huren om ze op termijn over te nemen. Om dat te financieren, wordt er gezocht naar investeerders. Naast voorzitter Bruno Venanzi stapt nu ook Axel Witsel in het project - de middenvelder van Borussia Dortmund en de Rode Duivels investeert al langer in vastgoed.

Witsel begon zijn profcarrière in 2006 bij de Rouches. Met Standard werd hij twee keer landskampioen (2007-08 en 2008-09), won hij de Beker van België (2011) en werd hij gekroond tot Gouden Schoen (2008). In de zomer van 2011 verliet Witsel Standard voor het Portugese Benfica.