Arnaud Bodart (21) krijgt wellicht zijn kans onder de lat bij Standard FDZ

27 juli 2019

12u41 0 Standard Schrik niet als u Arnaud Bodart vanavond in doel ziet staan bij Standard - hij heeft een streepje voor. De Portugese keeperstrainer Ricardo Pereira monstert zijn ex-poulain.

Guillermo Ochoa is een maand out met een blessure.

Vanja Milinkovic-Savic heeft nog tijd en matchritme nodig - de Serviër begon matig aan de voorbereiding.

Jean-François Gillet maakte dan weer wel een goede indruk als hij speelde. Secuur, goede reflexen.

Maar afgaande op de laatste oefenwedstrijden lijkt Michel Preud’homme te kiezen voor de jeugd.

Arnaud Bodart, dus. Jarenlang derde doelman, jarenlang gewerkt in de schaduw. The only way is up. Twee matchen gespeeld in play-off 2, twee jaar geleden. Voorts beloftewedstrijden.

Klik met Gillet en Ochoa

Toen Ricardo Sá Pinto trainer werd bij de Rouches, verdween Bodart naar het achterplan. Ochoa kwam en werd eerste keeper, het jeugdproduct zakte in de hiërarchie. “Maar ik heb nooit een onvertogen woord van hem gehoord”, zegt Ricardo Pereira. De Portugees was in het tijdperk Sá Pinto keeperstrainer. “Hij kende zijn plaats, ook al wilde hij niets liever dan op het veld staan. Arnaud heeft een voorbeeldmentaliteit. Daarom klikt het ook zo goed tussen hem, Gillet - Jean-François is als een vader voor hem - en Ochoa. Voetjes op de grond, trainen en beter worden. Je ziet dat hij de laatste jaren veel gewerkt heeft in de fitnesszaal. Hij is krachtiger geworden, sterker. Ik denk dat hij zes à zeven kilogram spieren heeft bijgekweekt. Als je nu naar Arnaud kijkt, zie je een man. Een atleet.”

Pereira is bijzonder lovend over de kwaliteiten van Bodart. “Een moderne doelman”, zegt hij. “Hij voetbalt goed mee, ziet wanneer hij wel of niet moet uitkomen. Hij heeft de wil om er te geraken. Of hij de druk aankan? Mentaal vond ik Arnaud sterk. Eens de wedstrijd begint, is hij bijzonder gefocust, krijg je hem nog moeilijk uit zijn concentratie. Hij zal België mooie en grote dingen laten zien.”

Neefje van

Klinkt allemaal mooi. Maar wat zijn nu de werkpunten van het neefje van Gilbert Bodart? Pereira lacht. “Dat kan ik echt niet zeggen. Ik wil de tegenstanders van Standard niet wijzer maken. Ik hou nog altijd van die club. Laat het me hier op houden: het ontbreekt hem enkel nog aan wat ervaring. Omdat hij in het verleden nooit een kans gekregen heeft op het hoogste niveau. Weet je: een jonge doelman heeft temps de jeu - en dan bedoel ik niet bij de beloften - én vertrouwen nodig. Ik moet altijd denken aan Rui Patricio als ik daar met mensen over praat. Hij maakte in het begin van zijn carrière ook een paar fouten, maar bleef gewoon in doel staan. Hij kreeg vertrouwen van zijn coach. En zie nu: hij is de nationale nummer één.”

De kans is groot dat Bodart straks zijn kans krijgt van Preud’homme. En ook moet grijpen. De foutenmarge is klein.

De concurrentie onder de lat is hard op Sclessin.