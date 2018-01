Agbo komt er met voorwaardelijke schorsing van af voor middelvinger Redactie

Bron: Belga 1 Photo News Standard De Geschillencommissie van de KBVB heeft Standard-speler Uche Agbo voor zijn gedrag na de uitsluiting in de competitiewedstrijd in Kortrijk (2-1) gestraft met één speeldag voorwaardelijke schorsing en een boete van 400 euro. Agbo moet zo geen extra wedstrijd aan de kant zitten, waardoor hij tegen Zulte Waregem (23/01) wel speelgerechtigd is. Door zijn tweede gele kaart in Kortrijk was hij automatisch geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Eupen (20/01).

Het Bondsparket had één speeldag schorsing en een boete van 400 euro gevorderd tegen Agbo, die op slag van rust zijn tweede gele kaart kreeg. De verdediger van Standard maakte een gevaarlijke tackle, maar raakte zijn tegenstander niet en kon dan ook niet leven met de beslissing van scheidsrechter Nathan Verboomen. Toen Agbo na een felle discussie met de ref het veld via de zijlijn verliet, reageerde hij op provocaties van de Kortrijkse thuissupporters door zijn middelvinger te tonen en een vol waterflesje in de tribunes te gooien.

Hoewel in de verslagen van de Match Delegate en de scheidsrechter niets terug te vinden is over racistische spreekkoren, maakte Standard gewag van "anti-Waalse en anti-Afrikaanse" geluiden. De Rouches legden het strafvoorstel dan ook naast zich neer en vroegen om de vrijspraak of een straf met uitstel.

"Standard wil deze zaak aanwenden om het thema racisme in het Belgisch voetbal aan te pakken. De KBVB heeft een programma aan de problematiek gewijd, maar dat wordt niet in de praktijk omgezet. De KBVB moet via zijn disciplinaire kamers het signaal uitzenden dat racisme niet geaccepteerd wordt in een voetbalstadion", zei de advocaat van Standard.

"Gezien de ernst van de provocaties mag Agbo niet vervolgd worden. De grootste misdaad was het racisme, het is belangrijk dat de KBVB dat erkent", vulde juridisch directeur van Standard Pierre Locht aan. "De club heeft een strafrechtelijke procedure tegen onbekenden opgestart. Misschien is het opportuun om te wachten op dat vonnis vooraleer de Geschillencommissie zich over deze zaak uitspreekt", opperde hij.

"De KBVB is er ook om zijn spelers te steunen. Als spelers voor dergelijke feiten disciplinair geschorst worden, sluit de KBVB de facto zijn ogen voor racisme. Dat zou het verkeerde signaal zijn", zeiden de raadsmannen van Standard nog. "Voetbal heeft de maatschappelijke kracht om mensen van verschillende taal en kleur juist te verenigen. Racisme vernietigt die magie en is een schadelijke stoorzender voor sociale cohesie."

Na dit uitgebreide pleidooi kreeg Agbo strafvermindering. De Nigeriaanse middenvelder was zelf niet aanwezig. Hij vertoeft met zijn ploegmaats in het Spaanse Marbella, waar Standard tot woensdag op winterstage is.

