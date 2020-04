Advocaat Fellaini ontkent dat ex-Rode Duivel gaat investeren in vastgoedproject Standard FDZ

29 april 2020

11u28 3 Standard Nog een kleine week en Standard moet via het BAS proberen om zijn licentie te halen. Een heikel punt voor de licentiecommissie was de verkoop van het stadion aan de ‘Immobilière du Standard de Liège’. Voorzitter Venanzi zou Marouane Fellaini gecontacteerd hebben om mee te stappen in het vastgoedproject, maar de advocaat van de ex-Rode Duivel ontkent dat verhaal.

Bruno Venanzi zou samen met een groep investeerders - met onder meer Axel Witsel die 1,5 miljoen euro op tafel legde - het stadion kopen voor 12 miljoen euro en verhuren aan de club. Een goed plan op het eerste gezicht.

Alleen was de licentiecommissie er niet van overtuigd dat Venanzi en co die twaalf miljoen euro effectief op tafel konden leggen. Uit de bankrekening van het vastgoedproject zou dat alleszins niet blijken. En dus werd de licentie geweigerd.

Dat zorgde even voor bezorgdheid in Luik - de club ging meteen in beroep bij het BAS. Maar de hemel lijkt intussen opgeklaard voor de Rouches. Venanzi contacteerde enkele lokale investeerders én naar verluidt ook Marouane Fellaini om mee te stappen in het vastgoedproject. Maar Stijn Debaene, advocaat van Fellaini, ontkent dat verhaal. “Dat klopt niet. Misschien hebben Witsel en Fellaini gebabbeld, maar Marouane heeft alleszins nooit contact gehad met Venanzi om te investeren in dat vastgoedproject. Daar ben ik zeker van.”

De lokale investeerders zouden wel bereid zijn hun schouders te zetten onder het project. Bij Standard zijn ze nog altijd zelfverzekerd dat ze hun licentie zullen behalen voor het BAS.

