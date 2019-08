75ste keer tegen Anderlecht voor Preud’homme: “Ik trok er altijd als underdog naartoe” SJH/JSe

31 augustus 2019

11u06 0 Jupiler Pro League 39 keer als speler en 35 keer als trainer. Michel Preud’homme is zondag aan zijn 75ste confrontatie met Anderlecht toe. Toen hij zelf nog tussen de palen stond, won hij twaalf keer van paars-wit. Als coach lukte hem dat tienmaal.

“Goh, ik heb wel wat mooie herinneringen aan die wedstrijden”, zegt Preud’homme. “De beide titels die ik als coach won, kwamen er telkens na een thuiszege tegen Anderlecht. Vooral die met Standard na 25 jaar wachten, was speciaal. Ook met Club Brugge maakten we ons werk af tegen Anderlecht.”

Dat was wel in thuisduels. Op verplaatsing kon de coach Michel Preud’homme Anderlecht nog maar één keer kloppen in een bekerduel, in de competitie nog niet. “Ach, je kan die statistieken draaien en keren zoveel je wil. Anderlecht is in België de club met de meeste titels en ik trok er altijd als underdog naartoe met Club, Standard en Gent, terwijl paars-wit toen top was. Misschien zijn ze gewoon ook heel erg gemotiveerd tegen mij. (grijnst) Ach, dat is allemaal niet echt interessant.”

Preud’homme denkt niet dat een nieuwe nederlaag play-off 1 al op de helling zou zetten voor Anderlecht. “Als ze enkele wedstrijden op rij beginnen winnen, kan het heel snel gaan. Wij redeneren trouwens niet in functie van Anderlecht, maar gaan onze eigen weg. Wij moeten klaar zijn en van de veronderstelling uitgaan dat wij met twee punten staan en zij met 12 op 15, want ik verwacht dat ze gaan revolteren om tegen ons hun eerste overwinning te pakken. Daar moeten we op ingesteld zijn.”

SPELER

STANDARD • 1977-1984

COMPETITIE • 14 matchen • 5 zeges • 4 draws • 5 nederlagen • 2 clean sheets

BEKER VAN BELGIE • 2 matchen • 1 zege • 1 draw • 0 nederlagen • 1 clean sheet

BELGISCHE SUPERCUP • 1 match • 0 zeges • 1 draw (gewonnen op penalty’s) • 0 nederlagen • 1 clean sheet

KV MECHELEN • 1977-1984

COMPETITIE • 16 matchen • 3 zeges • 7 draws • 6 nederlagen • 7 clean sheets

BEKER VAN BELGIE • 2 matchen • 1 zege • 0 draws • 1 nederlaag • 0 clean sheets

BELGISCHE SUPERCUP • 2 matchen • 0 zeges • 1 draw • 1 nederlaag • 0 clean sheet

EB BEKERWINNAARS • 2 matchen • 2 zeges • 0 draws • 1 nederlagen • 2 clean sheets

TOTAAL • 39 matchen • 12 zeges • 14 draws • 13 nederlagen • 13 clean sheets

OPVALLENDE MATCHEN

De eerste ooit • 24/08/1977 Anderlecht - Standard 3-1

De eerste zege • 04/03/1979 Standard - Anderlecht 1-0

De eerste zege op Anderlecht • 18/09/1982 Anderlecht - Standard 1-4

Ook Europees gewonnen • 09/11/1988 Anderlecht - KV Mechelen 0-2

De laatste • 11/02/1994 KV Mechelen - Anderlecht 1-0

TRAINER

STANDARD • 2000-2002 / 2006-2008 / 2018-2019

COMPETITIE • 11 matchen • 4 zeges • 4 draw • 3 nederlagen

BEKER VAN BELGIE • 2 matchen • 2 zeges • 0 draws • 0 nederlagen

AA GENT • 2008-2010

COMPETITIE • 6 matchen • 0 zeges • 3 draws • 3 nederlagen

CLUB BRUGGE • 2013-2017

COMPETITIE • 15 matchen • 3 zeges • 4 draws • 8 nederlagen

BEKER VAN BELGIE • 1 matchen • 1 zege • 0 draws • 0 nederlagen

TOTAAL • 35 matchen • 10 zeges • 11 draws • 14 nederlagen

OPVALLENDE MATCHEN

De eerste ooit • 13/04/2001 Anderlecht - Standard 0-0

De eerste zege • 27/10/2001 Standard - Anderlecht 1-0

Winst in kampioenenmatch tegen Anderlecht • 20/04/2008 Standard - Anderlecht 2-0

Enige zege op Anderlecht • 17/04/2007 Anderlecht - Standard 0-1 (heenmatch halve finales Beker van België)

Eén zege op neutraal terrein • 22/03/2015 Club Brugge - Anderlecht 2-1 (finale Beker van België)

