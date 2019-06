3,5 à 4 miljoen voor Avenatti, 15 à 16 miljoen voor Vanheusden: Standard gaat los Frank Dekeyser & Stijn Joris

27 juni 2019

08u27 0 Standard Nummer negen: Felipe Avenatti (26) - hij komt over van Bologna. En Zinho Vanheusden (19) wordt in principe nummer tien. De belofteninternational zou de duurste inkomende transfer worden in België. Ooit.

In Italië zijn ze voor 95% zeker - ze bouwen nog een béétje zekerheid in. Maar Inter Milaan en Standard zouden dicht bij een akkoord staan voor de transfer van Zinho Vanheusden. De Rouches leggen vijftien à zestien miljoen euro op tafel, Inter heeft een terugkoopclausule. Win-win voor alle partijen. Standard haalt een topverdediger, de Italianen hebben cash, Vanheusden kan zijn carrière verder uitbouwen bij de club van zijn hart. Bij Inter zijn ze ervan overtuigd dat de transfer van Vanheusden eerstdaags helemaal wordt afgerond. De Jonge Duivel zou daarmee dus de duurste inkomende transfer worden in de Jupiler Pro League. Duurder dan Steven Defour, duurder dan Nicolae Stanciu. “We willen er alles aan doen om Vanheusden te houden”, zei Michel Preud’homme gisterenavond na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Braine. “We hopen dat hij volgend seizoen nog bij ons speelt.” In dat opzet lijken de Rouches te slagen.

Emmers: dood spoor

De verdediger revalideert momenteel van een knieblessure en mist het eerste deel van de competitie. Wellicht tekent hij voor twee seizoenen op Sclessin. Afwachten of die laatste vijf procent nog in orde komt. De huurdeal van Xian Emmers (19) zou dan weer op een dood spoor zitten.

Standard heeft ook de transfer van Felipe Avenatti (26) afgerond. De Rouches betalen tussen 3,5 en 4 miljoen euro voor de Uruguayaan. Hij landde gisterenavond op de luchthaven van Luik en legt vandaag zijn medische testen af. Vorige week had Standard al een eerste bod gedaan bij Bologna, dat was echter ontoereikend voor de Italianen.

Avenatti maakte vorig seizoen indruk bij KV Kortrijk. Hij scoorde acht keer in de reguliere competitie, zeven keer in de play-offs en hij viel op met zijn uitstekende prestaties. Eén van de revelaties in de Jupiler Pro League.

Michel Preud’homme was gecharmeerd door de aanvaller - hij ziet in hem trouwens meer een aanvallende middenvelder. Groot (1m96), sterk en een neus voor goals. In die mate dat Standard tijdens de winterstop al informeerde om hem naar Luik te brengen. Dat lukte niet, mede omdat Kortrijk hem niet wilde loslaten. Na het seizoen had hij zelf aangegeven dat hij “een stap hogerop” wilde zetten.

Grote kern

Zo wordt de kern van Standard steeds groter. “Maar dat is een goede zaak”, aldus Preud’homme. “We willen voorzien zijn op laattijdige vertrekkers.”

Onder hen wellicht Milos Kosanovic, Uche Agbo en Guillermo Ochoa. Ook de toekomst van Mehdi Carcela en Paul-José Mpoku blijft onzeker.

De mercato lijkt dus allesbehalve afgelopen op Sclessin.

Zij komen ook al:

Obbi Oulare - Watford

Selim Amallah - Moeskroen

Mergim Vojvoda - Moeskroen

Dario Castro - Sante Fé

Aleksandar Boljevic - Waasland-Beveren

Anthony Limbombe - Nantes

Nicolas Gavory - Utrecht

Vanja Milinkovic-Savic - Torino