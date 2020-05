12 miljoen gevonden, met dank aan Witsel en Fellaini: Rouches vandaag met vertrouwen naar het BAS KDZ

05 mei 2020

Standard verschijnt vanavond virtueel voor het BAS. De Luikenaars bepleiten daar hun zaak om alsnog een licentie voor volgend seizoen te bekomen. Die kregen ze in eerste instantie niet van de Licentiecommissie.

De commissie plaatste grote vraagtekens bij de vennootschap van voorzitter Bruno Venanzi, die het stadion van de club zou overkopen. De ‘Immobilière du Standard de Liège’ zou daarvoor een bedrag van 12 miljoen euro neer­tellen. Standard zou daarmee opnieuw over voldoende liquiditeit beschikken om de continuïteit voor volgend seizoen te verzekeren. De Licentiecommissie oordeelde op 8 april dat er onvoldoende bewijs was van die financiële middelen. In de verkoopakte is voorzien dat de 12 miljoen voor 30 juni op de rekening van Standard moet staan.

Naast Axel Witsel – de Rode Duivel investeerde 1,5 miljoen euro in de nieuwe nv – werd ook Marouane Fellaini bereid gevonden om zijn ex-club uit de nood te helpen. Fellaini gaat niet investeren, maar wil wel 3 miljoen euro lenen tegen een gunstige rente. Vandaag moet blijken of de geleverde financiële ­inspanningen volstaan om het BAS te overtuigen. Zoniet dreigt een degradatie naar Eerste Amateur, met puntenaftrek van drie punten. In Luik hebben ze er alvast alle vertrouwen in dat het goedkomt.