't Is (bijna) zo ver: de terugkeer van Michel Preud'homme naar Standard Standard-voorzitter Venanzi volgende week naar Bordeaux voor laatste details Frank Dekeyser & Stijn Joris

05 april 2018

06u43 0 Standard 't Is (bijna) zo ver: de terugkeer van Michel Preud'homme bij de Rouches. Begin volgende week reist Standardvoorzitter Bruno Venanzi naar Bordeaux om de laatste details af te ronden. Enkel de definitieve 'ja' van Preud'homme ontbreekt.

Sorry, Ricardo Sá Pinto.

De Portugees zal weer in alle staten zijn als hij dit leest. Maar de kans is groot dat hij volgend seizoen niet langer de coach is van Standard de Liège. De terugkeer van Michel Preud'homme naar Sclessin is nakend. Volgende week reist Bruno Venanzi naar MPH in het Franse Bordeaux om de laatste details af te ronden. Hij bereikte eerder al een mondeling akkoord met Preud'homme, die manager naar Engels model wordt op Sclessin. Enkel een definitieve 'ja' en de handtekeningen ontbreken. Gevraagd naar een reactie antwoordde Preud'homme laconiek. "Jullie weten blijkbaar meer dan ik. Ik ga volgende week gewoon golfen."

Toch lijkt het een contract dat de voormalige doelman moeilijk kan weigeren. Hij krijgt de volledige sportieve macht - Olivier Renard zou hoofdscout worden -, hij is zeker van een plaats in het bestuur én hij wordt aandeelhouder van de Rouches. Het is een uiting van respect van Venanzi. De voorzitter is goed bevriend met Preud'homme - net als hun twee vrouwen - en wilde hem eind vorig seizoen al overtuigen om trainer te worden van Standard. Toen lukte dat niet omdat het aanbod onvoldoende was en omdat MPH een sabbatjaar wilde inlassen. Ook KV Mechelen en Bordeaux visten in de loop van het seizoen achter het net. Maar Venanzi nodigde Preud'homme de laatste maanden meermaals uit om wedstrijden van Standard te volgen in de presidentiële loge. Geen toeval. Hij was een man met een plan. En een plan dat uiteindelijk lijkt te werken. Zouden volgen in het zog van Preud'homme: Emilio Ferrera (veldtrainer), Marc Grosjean (veldtrainer) en Jan Van Steenberghe (keeperstrainer). Drie mannen waar hij in het verleden al mee heeft samengewerkt.

Geen weg terug

Het zorgt er wel voor dat de Belgische voetbalbond wellicht achterblijft met een kater. Preud'homme zou een valabele opvolger zijn van bondscoach Roberto Martínez na het WK in Rusland. De interesse is wederzijds, maar bij de KBVB talmen ze te lang. Het is maar de vraag of zij nog vóór het WK een beslissing (durven) nemen. Een houding die Preud'homme niet apprecieert. Van die passiviteit lijkt Bruno Venanzi nu te profiteren. Als MPH kiest voor Standard is er geen weg terug. In zijn contract staat géén clausule dat hij kan vertrekken naar de nationale ploeg.

De nakende komst van Preud'homme betekent dus ook het einde van Ricardo Sá Pinto. Niet helemaal onlogisch. Zichzelf in de voet geschoten doorheen het seizoen. Met zijn gedrag bracht hij imagoschade toe aan de club en ook de resultaten vielen tot op een bepaald moment tegen. Dat Standard met de huidige kern tot de laatste speeldag moest strijden voor een plaats in play-off 1 was niet ingecalculeerd in het Luikse bestuur. Zelfs de bekerwinst kon Bruno Venanzi niet meer overtuigen om toch door te gaan met Sá Pinto. Die voelde de bui twee weken geleden al hangen toen de interesse in Preud'homme naar buiten kwam. Interesse waarop hij geen commentaar wenste te geven - zijn goed recht. Maar zijn 'faux pas' na de wedstrijd van vrijdag tegen Charleroi, waar hij uithaalde naar de media, was voor Venanzi het bewijs dat Sá Pinto niet de juiste man op de juiste plaats is. In zijn ogen is er maar één die hem kan en mag opvolgen. Michel Preud'homme, de koning van Luik. Met de steun van iédereen binnen de club. Het is ooit anders geweest.