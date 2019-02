“Puta Anderlecht!”: Luyindama neemt afscheid van Standard met opgestoken middelvinger en rel ODBS

04 februari 2019

06u00 0 Standard Het afscheid van Christian Luyindama op Standard is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Met een ‘Puta Anderlecht’ en een opgestoken middelvinger richting de bezoekende fans van paars-wit vond de heetgebakerde ex-verdediger van Standard het nodig om zich te laten gelden.

De Congolese verdediger versierde een toptransfer naar het Turkse Galatasaray op ‘Deadline Day’ afgelopen donderdag. Voor 9 miljoen euro trok hij naar de Turkse hoofdstad en zaterdag vierde Luyindama zijn debuut in de hoofdmacht van ‘Gala’. Na zes minuten al pakte hij geel. Op Alanyaspor werd er 1-1 gespeeld, Luyindama speelde de hele match. Een dag later woonde hij op Sclessin ook de Clásico bij en na de verdiende thuiszege (Luyindama werd perfect vervangen door Bokadi) liet hij zich graag betrekken in het feestgewoel van de Rouches.

Luyindama pakte de micro en zong aanvankelijk nog wat positieve strijdliederen (“Danse ya ya boss”), tot hij zich naast de fans van Anderlecht bevond. Dan was het plots ‘Puta Anderlecht’, een veelgehoorde kreet op de tribunes van Sclessin, en ging er een middelvinger op. Waarna Mpoku en enkele stewards Luyindama de micro snel afhandig maakten.

Eerder had ook Mpoku zich weinig sportief getoond door Didillon meteen na het laatste fluitsignaal te jennen. De aanvaller confronteerde de keeper van Anderlecht met iets wat hij eerder deze week zei in La Tribune, de voetbaltalkshow van RTBF. Gevraagd naar zijn favoriete ‘Belgische’ woord, antwoordde Didillon ‘baraki’. Dat staat voor ‘marginalen’, waarmee de fans van Anderlecht spottend naar die van Standard verwijzen.

En ook Carcela ging even het boekje te buiten. Nadat zijn wondergoal afgekeurd werd, was de ontgoocheling logischerwijs groot maar toonde hij ref Visser de middelvinger toen die in discussie was met Michel Preud’homme. De ref stuurde de Standard-trainer naar de tribunes.