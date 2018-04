"Preud’homme wordt toch sterke man van Standard? Sá Pinto: ’Namen. Geruchten. Dat is voetbal’" Jan Mulder

30 april 2018

Na Gent-Standard gaf de Luikse coach een opmerkelijke persconferentie. Eerst prees hij de kranten. De persmuskieten hadden zich de afgelopen weken prima gedragen. ‘Finally,’ zei Ricardo tevreden.

‘Zoals jullie weten ben ik het volgend seizoen ook nog trainer van Standard Luik,’ ging hij door. Hij zal binnenkort met manager Renard bespreken hoe ze het volgend seizoen vorm gaan geven.

Preud’homme, die wekenlang had gezwegen en ook niets had ontkend, wordt toch sterke man van Standard? Sá Pinto: ’Namen. Geruchten. Dat is voetbal.’

Hij had het niet meer tegen de pers, maar het bestuur van zijn club. De resultaten zijn zodanig goed, dat het tijd is voor een speldenprik. ‘Durf mij nu eens aan de deur te zetten,’ zei hij in andere bewoordingen.

De timing van Sá Pinto is goed. Het publiek loopt met hem weg. De spelers houden van hem. Voorzitter Venanzi vierde in zijn lounge van de Ghelamco Arena de overwinning.

Was het een valse of een gemeende dans daar, met zijn even gelukkige echtgenote? Hoe gevoelig is Venanzi voor speldenprikken? Hij zal een oplossing moeten vinden voor de situatie waarin hij zich heeft gemanoeuvreerd: Sá Pinto of Preud’homme.

Sá Pinto blijft trainer van Standard, Preud’homme wordt technisch directeur en zal met de kerst, na een tweede nederlaag op rij met iets te veel theater van Ricardo na een VAR, de zaak als manager van Engelse snit overnemen. Onder hem, met een opwaardering van zijn salaris: Sá Pinto, veldtrainer.