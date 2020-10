"Een goed klein spelertje": Raskin (19) zet de lijnen uit in ‘le choc wallon’ Frank Dekeyser

05 oktober 2020

13u18 0 Standard Standard speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen in Charleroi. Zonder twijfel. Met Nicolas Raskin als aanjager, met Nicolas Raskin als afwerker - hij drukt steeds meer zijn stempel op het spel van de Rouches.

Gisteravond 20.30u, Charleroi.

Nicolas Raskin staat de pers te woord in het Stade du Pays. Op het veld, de journalisten achter de boarding.

De verwijten en beledigingen vliegen hem naar het hoofd. De thuisfans konden de nederlaag tegen Standard niet verkroppen. Zo gaat dat na een choc wallon, zeker? De frustaties waren hoorbaar. De jonge middenvelder van de Rouches zwaaide eens, kon een monkellach niet onderdrukken. Zelfzeker.

Raskin was dé uitblinker in Charleroi. Sterk aan de bal, stevig in de duels, verloor omzeggens geen bal. Hij verdeelde en heerste - een Luikse metronoom. Overal zat hij met een voetje tussen. Meer nog: vijf minuten voor tijd deed Raskin de wedstrijd helemaal op slot. Zijn schot was perfect geplaatst, Penneteau was kansloos. Net zoals de Charleroi-doelman dat was bij de 0-1 van Balikwisha. Een kopie van zijn doelpunt vorige week tegen Zulte Waregem. Cop met de actie en de voorzet, de flankaanvaller had maar binnen te tikken.

Voor Raskin was het dan weer zijn eerste doelpunt bij de profs. "En dat wil ik opdragen aan mijn broer (Maxime, speler van Waremme, red.)", zei hij. "Hij heeft voor de tweede keer zijn kruisbanden gescheurd. Deze goal is voor hem."

Voorts speelde Standard uitstekend tegen de competitieleider. Un match plein heet dat. Verdedigend amper iets weggegeven - er was een kans voor Rezaei en het doelpunt van Fall -, een goede balcirculatie. Ze kwamen eigenlijk nooit in de problemen. Zelfs niet in het slot. Ze hadden hun zaakjes goed op orde.

Niet in selectie U21

De scherpte die de voorbije weken soms ontbrak, was er gisteren wel. Negentig minuten lang. "Het was onze beste match van het seizoen", bevestigde Raskin. "Tactisch, mentaal en op vlak van de afwerking. We voetbalden echt als een blok. Weet je: dit is een zege voor onze fans. Zij stonden aan de Académie toen we vertrokken, ze waren op de autosnelweg, ze stonden op bruggen. Die aanmoedigingen hebben ons geholpen. We zijn blij dat we hier konden winnen. Dit zal ons vertrouwen geven."

Om er al plagend aan toe te voegen. "We hebben vandaag op het veld gezien wie de grootste Waalse club is."

Opnieuw kon hij een lach niet onderdrukken.

Het is dan ook hoogst bizar/ opmerkelijk/onbegrijpelijk - schrappen wat niet past - dat Raskin niet werd opgeroepen voor de Belgische U21. Nochtans is hij sinds het seizoensbegin incontournable bij de Luikenaars. "Goh, natuurlijk ben ik ontgoocheld. Maar dat neem ik niet mee op het veld. Het is aan mij om te bewijzen dat de bondscoach me de volgende keer moet meepakken. Hij maakt zijn keuzes..."

Zo blijft Standard mooi bovenin meedraaien. Op twee punten van Charleroi, op één punt van Club Brugge. De Rouches hebben het onder Philippe Montanier (meestal) goed voor mekaar.

Wat met Laifis?

Het is enkel afwachten hoe ze het einde van de mercato doorkomen. Met een mogelijke transfer van sterkhouder Kostas Laifis naar Sampdoria. Gisteren stond de Cyprioot niet op het wedstrijdblad door de hoofdblessure die hij opliep tegen Fehérvár. "Of ik zijn vertrek vrees?" Montanier grijnsde. "Ik vrees niets."

Verder doorvragen had geen zin.

Na de interlandbreak wacht er Standard een nieuwe topper tegen Club Brugge. Op Sclessin deze keer. Raskin: "Gelukkig hebben we nu even tijd om te recupereren. Het zijn intense weken geweest, waarin we à fond speelden."

Het laatste woord was voor Montanier. Gevraagd naar de prestatie van de jonge middenvelder, zei hij. "Un bon petit joueur." Zeg wel.