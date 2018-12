‘Dream big’, Racing Genk: Limburgers moeten enkel onderdoen voor Liverpool en Paris Saint-Germain Kjell Doms

13 december 2018

23u23

Bron: Eigen berichtgeving 2 Standard Vuurwerk in de bevroren Luminus Arena. Racing Genk speelde Sarpsborg helemaal tureluurs, won overtuigend en pakte zo ook de groepswinst. De Europese winter is een feit.

Vier op een rij voor Racing Genk. De vierde campagne in de Europa League, de vierde keer dat Genk zich als groepswinnaar plaatst voor de 16de finales. De Limburgse delegatie is zo stilaan een habitué op de loting voor de knockout fase in Nyon. Straf. Maar het wordt nog straffer. Genk speelde dit seizoen al 12 Europese wedstrijden en maakte daarin 36 doelpunten, dat zijn er gemiddeld 3 per wedstrijd. De laatste vijf jaar deden enkel Liverpool en PSG nog beter.

