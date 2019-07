Standard-speler Cavanda crasht met zijn McLaren FDZ

26 juli 2019

Even schrikken voor Luis Pedro Cavanda. De rechtsachter van Standard had vanmiddag een ongeluk met zijn McLaren. In Nandrin botste Cavanda met een bestelwagen. De oorzaak van het ongeval is voorlopig nog onduidelijk. Volgens de eerste vaststellingen zou het niet gaan om overdreven snelheid. Zowel Cavanda als de bestuurder van de bestelwagen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Allebei kwamen ze er met de schrik en een paar lichte verwondingen vanaf. Cavanda kon vanmiddag niet gaan trainen en is niet geselecteerd voor de wedstrijd van morgen tegen Cercle Brugge.