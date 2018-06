Standard ontsnapt aan sanctie voor wijnglasgooier TLB

05 juni 2018

18u33

Bron: Belga 2 Belgisch Voetbal Standard krijgt geen straf voor het incident met de wijnglasgooier in de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht van 18 april. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verklaarde de strafvordering van het Bondsparket niet ontvankelijk.

Bondsprocureur Chris Vandenbossche had nochtans 500 euro boete gevorderd tegen de Rouches, maar advocaat Pierre Locht stelde vast dat het pv van het Bondsparket niet betekend neergelegd was op de griffie van de KBVB. In het dossier ontbrak ook de reden voor strafvordering. Omwille van dezelfde juridische nalatigheid ontsnapten eerder ook Club Brugge, Moeskroen, Kortrijk en Lokeren aan een straf.

Tien minuten voor het einde van de Clasico op Sclessin had scheidsrechter Lawrence Visser plots een stuk gebroken glas vast. Een wijnglas werd vanuit de tribunes op het veld gegooid in de buurt van de lijnrechter. Standard won de thuiswedstrijd op de vierde speeldag van play-off 1 met 2-1.