Standard laat Waseige eren bij eerste thuismatch, Charleroi: “De geur van zijn sigaren blijft voor altijd in onze tribunes” Redactie

17 juli 2019

14u09

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Standard Luik heeft "met grote droefenis" het overlijden van oud-coach Robert Waseige vernomen. De Luikenaars zullen op zaterdag 3 augustus, voor de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Zulte Waregem (om 18u00), een officieel eerbetoon laten plaatsvinden op Sclessin.

"Op deze woensdag 17 juli 2019 nemen we afscheid van een grote persoonlijkheid in het Belgisch voetbal, gekend en geapprecieerd door iedereen", begonnen de Luikenaars hun persbericht. "Het is met grote droefenis dat we deze morgen het overlijden van Robert Waseige vernamen. Sinds zijn sportief pensioen in 2005 woonde hij regelmatig matchen bij op Sclessin en bleef hij een speciale affectie hebben met onze club. We willen ons oprecht medeleven betuigen aan zijn familie en naasten."

Waseige was drie maal coach van Standard. Een eerste keer tussen 1976 en 1979, een tweede maal van 1994 tot 1996 en ten slotte twee maanden in de zomer van 2002. In 1995 werd hij met de Rouches vicekampioen.

Robert Waseige a été coach des Rouches à 3 reprises, entre 1976 et 1979, entre 1994 et 1996 et en 2002 🔴⚪



Robert Waseige was tot drie keer toe trainer van de Rouches, tussen 1976 en 1979, tussen 1994 en 1996 en in 2002 🔴⚪#RIP pic.twitter.com/KuKp2Wi4XO Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Charleroi: “De geur van zijn sigaren blijft voor altijd in tribunes”

“De geur van zijn sigaren zal voor altijd in de tribunes van ons stadion blijven”. Net als Standard heeft ook Sporting Charleroi met droefenis kennis genomen van het overlijden van zijn oud-coach Robert Waseige.

“Robert Waseige heeft ons op deze 17 juli op 79-jarige leeftijd verlaten. De geur van zijn sigaren zal voor altijd in de tribunes van ons stadion blijven. Hij was een iconische trainer van Sporting Charleroi, die de Zebra’s in 1993 naar de finale van de beker van België leidde. In 1994 werd hij ook geëerd met de titel van trainer van het jaar”, zo reageerde Charleroi op het overlijden van Waseige.

Waseige passeerde in zijn lange carrière maar liefst drie keer bij Charleroi: van juli 1992 tot juni 1994, van juli 1997 tot juni 1999 en tenslotte van oktober 2003 tot april 2004.

Robert Waseige nous a quitté ce 17 juillet, à l'âge de 79 ans.

C'est un Sporting Charleroi, affecté, qui présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/ZMCXVNpInu RCSC Officiel(@ SportCharleroi) link