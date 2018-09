Standard en Charleroi kunnen niet scoren in Waalse derby gekruid met veel strijd Frank Dekeyser & Mike De Beck

15 september 2018

20u00 0 Standard STA STA 0 einde 0 CHA CHA Charleroi Belgisch Voetbal Een nul-nulletje. Standard-Charleroi was een maat voor niets. Veel strijd, een paar kansen, geen goals.

‘Sclessin en mode “choc wallon” – Sclessin in de “Waalse clash”- modus’, tweette het officiële kanaal van Standard dik twee uur voor de wedstrijd. Met de foto van de perfecte grasmat en een zo goed als leeg stadion.

Dan was het bij de aftrap wel anders. Met 26.647 waren ze op Sclessin – leuke sfeer. Michel Preud’homme koos na het verlies in Eupen twee weken geleden opnieuw voor één aanvaller. Renaud Emond kreeg de voorkeur op Orlando Sá. Een keuze die na negen minuten meteen goed leek uit te draaien. Penneteau miskeek zich op een voorzet, Bastien kopte door, Emond scoorde. Maar scheidsrechter Visser keurde het doelpunt terecht af voor buitenspel. Het had de wedstrijd kunnen openbreken.

Want de intenties van Charleroi waren duidelijk. Uitgaan van een stevige organisatie en speculeren op de tegenaanval. Standard controleerde, probeerde te combineren, maar kreeg geen kans bij mekaar gevoetbald. Altijd liep het wel ergens fout. Het was wachten tot tien minuten voor de rust voor nieuw doelgevaar. Emond kopte de uitstekende voorzet van Carcela op Penneteau. En de beste kans was zelfs nog voor de bezoekers. Dom balverlies bij de de Rouches, Bruno zette zich door en trapte op de onderkant van de lat. Intussen ergerde Michel Preud’homme zich aan de zijlijn aan het viriele spel – en het tijdwinnen – van Charleroi én aan de aarzelende arbitrage van Lawrence Visser.

Soit, ’t was voetballend vooral hopen op beterschap in de tweede helft. Tien minuten na de rust knutselde Standard de beste aanval van de avond in mekaar. De voorzet van Fai werd door Emond op Penneteau gekopt - dé kans op de 1-0. De handen in het haar bij zowat iedereen met een hart voor de Rouches. Zij bleven komen. Iets na het uur kopte Emond een vrije trap van Marin op doel, opnieuw bracht Penneteau knap redding. De boeman van Standard. Voorts moest de thuisploeg opboksen tegen een muur. Defensief stond het goed bij Charleroi, aanvallend hoopten ze op dat ene foutje van de tegenstander. Bruno kapte zich een kwartier voor tijd vrij, Ochoa redde met de voet.

De Rouches misten branie en creativiteit. Ze lieten zich te vaak meeslepen door de mentale spelletjes van de Carolo’s. Een ploeg gemaakt voor mind games en gevechtsvoetbal. Stevige duels, geniepige fouten en zelf bij het minste contact blijven liggen. Elk dood moment lieten ze de seconden wegtikken - blij met een puntje. Een irritante, enerverende bedoening. Standard blijft achter met één op zes en mocht uiteindelijk nog blij zijn dat Osimhen en Gholizadeh in het slot uitstekende mogelijkheden net naast trapten.

'Full Time/ Standard de Liège-Charleroi: 0-0' tweette het officiële kanaal van Standard na het laatste fluitsignaal. Sclessin was ontgoocheld.