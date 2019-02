Stamnummer 25 is 25 matchen op rij ongeslagen: van Vrancken tot De Camargo, dit zijn de hoofdrolspelers in straffe reeks van KV Mechelen



Axel Brisart

16 februari 2019

07u30 0 Belgisch Voetbal Stamnummer 25 is 25 wedstrijden op rij ongeslagen - bekermatchen incluis. Wat een reeks van KV Mechelen. Samen met concurrent Beerschot-Wilrijk domineert het in 1B en toonde het zich ook onverslaanbaar in de beker. De Mechelse hoofdrolspelers in deze straffe reeks aan u voorgesteld.

Wouter Vrancken: de trainer die het tij deed keren

Iedereen is het erover eens: Wouter Vrancken heeft het tij doen keren. Na een rampzalige seizoenstart nam de Limburger over van Dennis van Wijk. Hij schakelde over naar een 4-4-2-formatie en zette de spelers op de juiste plaats. Bovenal is hij een uitstekend ‘people manager’.

HET TYPE-ELFTAL:

Doelman Michael Verrips: het sluitstuk (29 wedstrijden, 15 clean sheets, 16 tegendoelpunten)

De beste keeper in 1B. Kreeg onder Vrancken zijn kans en heeft die met beide handen gegrepen. De 22-jarige Nederlander pakte clean sheets in meer dan de helft van zijn wedstrijden. Zelfzekerheid troef, pijlsnelle reflexen en présence in de zestien. Genoot afgelopen wintermercato interesse van AA Gent.

Rechtsachter Jules Van Cleemput: blessuregevoelig vat vol energie (19 wedstrijden, 0 goals, 1 assist)

Met zijn 21 jaar is hij de jongste vaste waarde in het team. Het jeugdproduct van KV Mechelen is voor het eerst titularis. Hij straalt energie uit op het veld en geeft altijd het beste van zichzelf. Maar zijn cijfers moeten beter en er is verdedigend nog schaafwerk. Grootste pijnpunt is zijn blessuregevoeligheid.

Centrale verdediger Arjan Swinkels: ervaren rot (31 wedstrijden, 2 goals, 1 assist)

Heeft zich opgewerkt tot een publiekslieveling Achter de Kazerne. Swinkels miste dit seizoen maar één wedstrijd en verzamelde de meeste speelminuten van de ploeg. Sterkhouder in de defensie. Was dit seizoen ook al goed voor een knappe goal tegen OH Leuven.

Centrale verdediger Germán Mera: Colombiaans trainingsbeest (24 wedstrijden, 1 goal, 2 assists)

Een trainingsbeest. Met een vetpercentage van amper 5,69 Procent is hij de sterkste man van KV Mechelen. Een atleet. Ga er maar aanstaan als tegenstander. Communicatief wel beperkt, verder dan een paar woordjes Engels komt hij niet. Sólo hablo español.

Linksachter Lucas Bijker: temperamentvolle speelvogel (24 wedstrijden, 0 goals, 0 assists)

Ging begin dit seizoen door een moeilijke periode nadat zijn net-geboren drieling in het ziekenhuis belandde. De temperamentvolle Braziliaanse Nederlander pakte ook rood tegen Union na een opstootje. Maar zijn ploegmaats kennen hem als sympathieke speelvogel. ‘Buddy’ van Swinkels. Verdedigend goed, aanvallend iets te weinig.

Middenvelder Joachim Van Damme: dé draaischijf (29 wedstrijden, 6 goals, 2 assists)

Wat ons betreft de sterkhouder van het team. Keerde afgelopen zomer terug naar KV Mechelen na een schorsing voor cocaïnegebruik. En of hij zich herpakt heeft. Breker wanneer het moet, maar vooral draaischijf met goeie voeten. Vormt met Schoofs een complementair duo op het middenveld. Zorgt voor de nodige sfeer in de kleedkamer.

Middenvelder Rob Schoofs: constante Limburger (30 wedstrijden, 5 goals, 6 assists)

Een van de weinige ‘grote namen’ die KV Mechelen trouw bleef na de degradatie. Is nooit een flitsende voetballer geweest, maar is wel constant. De Limburger kan mooie cijfers voorleggen en is een van de leiders in de groep.

Rechtsmidden Onur Kaya: de assistkoning (29 wedstrijden, 1 goal, 12 assists)

Met assists strooien is zijn handelsmerk. Ook bij KV Mechelen. Seth De Witte en Tim Matthys zitten veelal op de bank en dus is Kaya de kapitein van de ploeg. Leidt vooral met de voeten. Maakte dit seizoen maar één doelpunt, maar ’t was wel een pareltje tegen Roeselare.

Linksmidden Nikola Storm: flitsende dribbelaar (31 wedstrijden, 6 goals, 11 assists)

Stelde zichzelf voor dit seizoen een doel. 10 goals: wie weet. 10 assists: check. Kan onzichtbaar zijn in een wedstrijd en die toch met een flits beslissen. Uit testen bleek hij conditioneel de sterkste van de ploeg. Vindt topschutter De Camargo blindelings.

Schaduwspits Gustav Engvall: beloftevolle Zweed (29 wedstrijden, 10 goals, 6 assists)

Na een mislukte passage bij het Engelse Bristol wil de 22-jarige Zweed zijn carrière herlanceren bij KV Mechelen. Heeft een prima eerste baltoets, is snel en technisch sterk. Bovendien staat er een ‘goeie kop’ op. Hem wordt – net als boezemvriend en leeftijdsgenoot Verrips – een mooie toekomst voorspeld.

Spits Igor De Camargo: de doelpuntenmachine (30 wedstrijden, 17 goals, 4 assists)

Ex-Rode Duivel. Heeft alles gewonnen in België behalve de beker. Een grote meneer. En op zijn 35ste is hij het scoren nog niet verleerd. Kwam moeilijk op gang dit seizoen door een blessure, maar scoort sinds begin november doelpunten bij de vleet. De meest beslissende speler van KVM.

DE NIEUWKOMERS EN INVALLERS:

Thibault Peyre (3 wedstrijden, 0 goals, 0 assists):

Kwam afgelopen wintermercato over van Union. Verving de voorbije drie wedstrijden de geschorste Mera en liet een uitstekende indruk na. Mera of Peyre? Een moeilijk keuze voor Vrancken.

Clément Tainmont (26 wedstrijden, 6 goals, 2 assists):

Valt nagenoeg elke wedstrijd in. Begon het seizoen als titularis, maar moest plaats ruimen voor Engvall.

Seth De Witte (22 wedstrijden, 2 goals, 0 assists):

Een clubicoon op de bank. Bezig aan zijn negende seizoen Achter de Kazerne. De enige echte kapitein van Mechelen. Valt vaak in om een voorsprong vast te houden.

William Togui (22 wedstrijden, 4 goals, 3 assists):

Spits die De Camargo begin dit seizoen op de bank hield. Een 22-jarige, behendige Ivoriaan met potentieel. Liep eind oktober een blessure op en kon zijn oude niveau nog niet terugvinden.

Tim Matthys (14 wedstrijden, 0 goals, 4 assists):

Nog een clubicoon op de bank. Zit verankerd in de harten van de Mechelse supporters. Telkens fel toegejuicht wanneer hij invalt.

Laurent Lemoine (13 wedstrijden, 0 goals, 1 assist):

20 jaar oud, verstandige kerel. Genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge. Verdediger die zowel centraal als op de rechtsback uit de voeten kan.

Mamadou Bagayoko (12 wedstrijden, 0 goals, 0 assists):

Doublure van Van Cleemput. Kon Vrancken niet overtuigen als rechtsachter. Hij wordt momenteel uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Red Star FC.

Alexander Corryn (10 wedstrijden, 0 goals, 0 assists):

Leek uit te groeien tot een basisspeler op de linksachter, tot een kruisbandblessure hem drie maanden aan de kant hield.

Mathieu Cornet (8 wedstrijden, 2 goals, 1 assist):

Bonkige en opportunistische spits. Startte het seizoen onder van Wijk als titularis. Deemsterde weg nadat Vrancken overnam.

Edin Cocalic (7 wedstrijden, 1 goal, 0 assists):

Degradeerde mee met KVM, maar bleef dit seizoen veelal op de bank. Vertrok afgelopen wintermercato naar het Turkse Akhisarspor.

Bram Castro (3 wedstrijden, 0 clean sheets, 5 tegendoelpunten):

Startte het seizoen als eerste keeper, maar moet nu vrede nemen met een plaats op de bank.