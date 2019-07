STAGES. Spanning stijgt bij KV Mechelen Redactie

10 juli 2019

13u56 0

KV Mechelen is aan zijn derde stagedag toe. Nadat de spelers en staf gisteravond vrij kregen, werd beslist om de loopsessie van deze ochtend over te slaan en een uurtje later (11 uur) te trainen. Wouter Vrancken kon rekenen op 25 fitte spelers, Trova Boni heeft last aan de kuit en bleef aan de kant. Ondertussen stijgt de spanning voor de uitspraak van het BAS. Verwacht wordt dat er vandaag of morgen meer nieuws komt. De deadline van de UEFA ligt op 11 juli. (ABD)