STAGES. Mechelen aangekomen op stage - Beerschot verwelkomt drie nieuwe gezichten Kristof De Cnodder Axel Brisart

08 juli 2019

19u18

Bron: Eigen berichtgeving 0

KV Mechelen is aangekomen in het Nederlandse Garderen voor zijn zomerstage. Tot komende zaterdag probeert coach Wouter Vrancken zijn team klaar te stomen voor de Supercup (tegen RC Genk op 20 juli) en het nieuwe seizoen. Of dat in 1A of 1B zal zijn, is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat de uitspraak van het BAS niet lang meer op zich zal laten wachten.

Malinwa arriveerde deze middag aan het Bilderberg Hotel. Nadat de spelers zich geïnstalleerd hadden ging het in de namiddag met de bus richting het trainingsveld in Putten, enkele kilometers verderop. Daar kwamen er vooral oefeningen op positiespel en wedstrijdvormen aan te pas. De komende dagen trainen ze twee keer per dag plus een loopsessie. Vrijdag volgt een oefenmatch tegen RKC achter gesloten deuren. Zaterdag spelen ze tegen Heerenveen.

Er zijn 26 spelers mee op stage. De namen: Verrips, Castro, Valkenaers, Bouzian, Peyre, De Bie, Boni, Swinkels, Van Hoorenbeeck, Van Cleemput, Bijker, Corryn, El Messaoudi, Van Damme, Vranckx, Schoofs, Bosiers, Coveliers, Kaya, Tainmont, Zeroual, Engvall, Van Keilegom, Storm, Togui, De Camargo.

Laurent Lemoine hersteld nog na een operatie aan de adductoren en bleef in Mechelen. (ABD)

Ook Beerschot begonnen aan stage

Beerschot is vandaag goed en wel begonnen aan de stage in het Nederlandse Delden. Trainden ook mee met de groep: verdediger Rubin Seigers (21, Racing Genk), verdediger Kobe Cools (21, Anderlecht) en keeper Jarno De Smet (20, KV Kortrijk). Seigers zou dicht bij een huurovereenkomst staan.

Met de drie ‘nieuwkomers’ er bij kon trainer Stijn Vreven beschikken over 28 spelers. Die kregen onder andere enkele pittige wedstrijdvormen voorgeschoteld. Maes en Holzhauser haakten halfweg wel af met kleine kwaaltjes en gingen dan over tot loopwerk. Noubissi werkte aan de rand van het veld met de kinesist verder aan zijn revalidatie. De Kameroense spits herstelt van een buikspierletsel.