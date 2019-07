STAGES. Mbokani mist penalty, maar Antwerp wint met 2-0 van Lokomotiva Zagreb Redactie

10 juli 2019

19u26 4

Mbokani mist strafschop, Bolat stopt er eentje

Antwerp nam in een oefenmatch achter gesloten deuren de maat van het Kroatische Lokomotiva Zagreb. Refaelov en Baby tekenden voor de goals tegen de nummer zes van Kroatië. Laszlo Bölöni neigt alsmaar meer naar zijn typeploeg voor de competitiestart. In vergelijking met het vorige oefenduel tegen Magdeburg voerde hij maar twee wijzigingen door. Bolat - opnieuw fit - nam zijn plek in doel in. Coopman kreeg op rechts zijn allereerste speelkans. Baby moest plaatsruimen. Antwerp startte voortvarend. Refaelov opende de score met een overhoeks schot vanaf de rand van de zestien.

Lokomotiva staat op iets meer dan een week van de competitiestart en zit dus in de laatste fase van zijn voorbereiding, maar Antwerp had het betere van het spel in de eerste helft. Refaelov kon nog eens uithalen en Coopman en Mbokani misten kansen op voorzetten van Juklerød. Bolat moest één keer een schot in hoekschop duwen. Waar de vermoeidheid door de zware trainingsarbeid in de vorige duels nog parten speelde, presenteerde Antwerp zich frisser. Mbokani kreeg vlak voor rusten dé kans om er 2-0 van te maken. Na een fout op Refaelov ging de bal op de stip, maar de Kroatische doelman stopte Mbokani’s poging.

Bij de rust kwamen Buta, Seck en Baby in de ploeg. Coopman bleef staan, maar ging centraal naast Refaelov postvatten. De tweede helft begon met slordigheden en Bolat moest met twee goede reddingen uitpakken. Even later was er opnieuw veel ruimte in de rug van de Antwerpse verdediging. Bolat moest uitkomen en een strafschop toestaan, maar stopte die zelf in twee keer. Zo bleef het bij 1-0. Intussen dook ook Alexis de Sart op. De middenvelder van STVV had net zijn handtekening gezet onder een contract bij de Great Old en volgde de tweede helft vanop de tribune. Hij zag Baby een verdedigende blunder eenvoudig afstraffen en er 2-0 van maken. Buta - tegen Magedburg 30 minuten op het veld, gisteren 45 - liet zich nog zien met enkele rushes op de rechterkant. Hij groeit na een knieblessure weer naar zijn beste niveau, maar goals vielen er niet meer.

ANTWERP: Bolat - De Laet (46' Buta), Batubinsika (46' Seck), Pius (83' Kakudji), Juklerød (83' De Wilde) - Haroun (46' Baby), Hongla (83' Quirynen) - Coopman (70' Hairemans), Refaelov (70' Nazaryna), Rodrigues - Mbokani (83' Geeraerts).

Doelpunten: 4' Refaelov 1-0, 69' Baby 2-0.

Feest op Mechelse stage

KV Mechelen is aan zijn derde stagedag toe. Nadat de spelers en staf gisteravond vrij kregen, werd beslist om de loopsessie van deze ochtend over te slaan en een uurtje later (11 uur) te trainen. Wouter Vrancken kon rekenen op 25 fitte spelers, Trova Boni heeft last aan de kuit en bleef aan de kant. Ondertussen steeg de spanning voor de uitspraak van het BAS. Waarna er meer dan goed nieuws kwam. (ABD)

Meer over Refaelov

sportdiscipline

voetbal

sport

Bolat

Antwerp

Coopman

Mbokani