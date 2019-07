STAGES. Laatste stagedag voor KV Mechelen De voetbalredactie

13 juli 2019

Malinwa oefent vanavond tegen Heerenveen

KV Mechelen is aan zijn laatste stagedag toe in Garderen. De spelers die gisteren de negentig minuten volmaakten tegen RKC Waalwijk (3-1-verlies), werkten een loop- en hersteltraining af. De groep die het vanavond zal opnemen tegen Heerenveen, trainde op stilstaande fases. Behalve Trova Boni is iedereen fit. De Burkinees heeft last aan de kuit en hield het bij een rustige en korte loopsessie. Vanavond oefent Malinwa tegen Heerenveen, dat vorig seizoen elfde eindigde in de Eredivisie. Aftrap om 19 uur op het veld van het Friese VV Langezwaag. (ABD)