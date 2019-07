STAGES. KV Mechelen in opperbeste sfeer op trainingsveld De voetbalredactie

11 juli 2019

12u16 1

KV Mechelen is aan zijn vierde stagedag begonnen met een stevige boost. De beslissing van het BAS om Malinwa komend seizoen in 1A te laten spelen heeft voor zekerheid en rust gezorgd in de groep. De druk is weg. In een ontspannen en gedreven sfeer trainden de spelers op aanvalsvormen en werkten ze intense 6 tegen 6-wedstrijdjes af. Het ploegje van Igor De Camargo (vervolledigd door Arjan Swinkels, Arno Van Keilegom, Maxime De Bie en Ahmed El Messaoudi) trok aan het langste eind.

Trova Boni bleef aan de kant met een kuitblessure, Lucas Bijker verliet de stage om privéredenen. De Nederlander sluit morgen normaal gezien weer aan bij de groep. Youngster Aster Vranckx moest de training na de opwarming staken met last aan de lies. Om de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk niet in het gedrang te brengen werkte hij binnen een apart programma af.

Opvallend: physical coach Glenn Vanryckeghem verscheen op training met een kaalgeschoren hoofd. “In januari zei ik tegen enkele stafleden dat ze mijn haar mochten afscheren als we in 1A zouden spelen én de beker zouden winnen. Dat is sinds gisteren het geval en de ploeg was mijn belofte duidelijk nog niet vergeten”, lacht Vanryckeghem. Michael Verrips, Gustav Engvall, Joachim Van Damme en Alexander Corryn voegden gisteravond de daad bij het woord. (ABD)