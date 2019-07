STAGES. Gent verwelkomt ‘inworpcoach’ Gronnemark, Jan Van den Bergh traint met helm De voetbalredactie

09 juli 2019

Opvallende gast op het Gentse oefenkamp in Wageningen: de Deen Thomas Gronnemark. Lees hier meer over de Deense ‘inworpcoach’. De landgenoot van Thorup is ook een goeie vriend van onder ander Jurgen Klopp. Jan Van den Bergh traint met helm na hoofdblessure eind vorig seizoen. Ook op het oefenveld: de 18-jarige Franse verdediger Ibrahima Cissé. Hij werd voor de beloften aangetrokken bij Châteauroux, maar kon Thorup overtuigen om hem voorlopig bij de A-kern te houden. Anderson Esiti, Yuya Kubo en Jean-Luc Dompé sukkelden met blessures, maar verwacht wordt dat ze in Wageningen kunnen aanpikken bij de groep. Enkel Giorgi Chakvetadze bleef geblesseerd achter. Vanaf vandaag staan er elke dag twee trainingen op het programma. (RN)