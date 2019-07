STAGES. Eerste nederlaag in voorbereiding: KVM lijdt nederlaag in oefenmatch tegen RKC



ABD

12 juli 2019

18u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal KV Mechelen heeft de euforie van de laatste dagen niet kunnen verzilveren met een overwinning. Malinwa ging kansloos onderuit in zijn oefenmatch tegen Eredivisieclub RKC Waalwijk met 3-1.

Het eerst gevaar kwam van Mechelen. Na een goeie run besloot Storm recht op de doelman, maar het waren de Nederlanders die de score openden uit een corner. Van Hoorenbeeck kopte ongelukkig in eigen doel, doelman Castro ging niet vrijuit. KV Mechelen liep in de beginfase achter de feiten aan en had het lastig in balbezit. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Malinwa meer in het spel voor. Maar uitgespeelde kansen kon het niet afdwingen.

Na de pauze waren de beste kansen meteen voor RKC. In minuut 55 verdubbelde het zijn voorsprong via Spierings. Even later werd de Mechelse verdediging helemaal zoek gespeeld. Sow twijfelde niet en knalde de 3-0 tegen de netten. Bosiers kon de score in de slotfase nog milderen op assist van De Camargo, maar het was simpelweg niet goed genoeg om het RKC echt moeilijk te maken. 3-1-nederlaag dus, de eerste in deze voorbereiding. Morgen oefent het tegen Heerenveen.

Opstelling KV Mechelen: Castro, Zeroual, De Bie, Van Hoorenbeeck, Corryn, Van Damme (46’El Messaoudi), Coveliers, Bosiers, Van Keilegom, Storm, De Camargo

Doelpunten: 5’ Van Hoorenbeeck (1-0, owngoal), 55’ Spierings (2-0), 60’ Sow (3-0), 89’ Bosiers (3-1)

EINDE. Malinwa verliest van RKC Waalwijk met 3-1 #rkckvm #wegaanmetznallen pic.twitter.com/3vPWwu6bOR KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Korte ochtendtraining

Voor de oefenpartij tegen RKC Waalwijk werkte Malinwa een rustige en korte ochtendtraining af. Na de opwarming en enkele rondo’s werden de spelers opgedeeld in twee groepen. De jongens die aan de aftrap stonden, oefenden op stilstaande fases. De anderen speelden een kort wedstrijdje.